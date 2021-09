La banque centrale chinoise sème la zizanie dans les cryptos

Données financières USD EUR CA 2021 122 M - 104 M Résultat net 2021 62,0 M - 52,8 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 7,74x Rendement 2021 - Capitalisation 532 M 532 M 454 M Capi. / CA 2021 4,37x Capi. / CA 2022 5,32x Nbr Employés 6 Flottant 79,6% Graphique BIT DIGITAL, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BIT DIGITAL, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Cloture 9,68 $ Objectif de cours Moyen 14,00 $ Ecart / Objectif Moyen 44,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Zhaohui Deng Chairman & Chief Executive Officer Erke Huang Chief Financial Officer & Director Min Hu Independent Director Xiong Yan Independent Director Ichi Shih Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) BIT DIGITAL, INC. -55.82% 532 MARATHON DIGITAL HOLDINGS, INC. 261.11% 3 756 RIOT BLOCKCHAIN, INC. 72.98% 2 820 ARGO BLOCKCHAIN PLC 330.30% 759