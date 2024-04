Bitcoin Depot Inc. est un opérateur de Bitcoin ATM (BTM) et une société de fintech. La société fournit à ses utilisateurs des moyens simples, efficaces et intuitifs de convertir de l'argent liquide en crypto-monnaie, que les utilisateurs peuvent déployer dans l'espace de paiement, de dépense et d'investissement. Les produits de la société comprennent Bitcoin Depot BTM et BDCheckout. Les BTM de Bitcoin Depot fournissent une plateforme simplifiée et intuitive pour convertir de l'argent liquide en Bitcoin, Ethereum ou Litecoin, donnant aux utilisateurs la possibilité d'accéder par eux-mêmes au système financier numérique plus large. Le processus simplifié de Bitcoin Depot à chaque BTM prend généralement moins de deux minutes pour les nouveaux comptes et les utilisateurs existants peuvent généralement acheter de la crypto-monnaie en moins d'une minute. Les clients de BDCheckout peuvent approvisionner leurs comptes Bitcoin Depot en espèces directement aux milliers de caisses des détaillants participants à travers les États-Unis. Une fois le compte approvisionné, l'utilisateur peut recevoir des bitcoins via l'application mobile de Bitcoin Depot.