Le groupe Bitdeer Technologies est une entreprise technologique. La société est engagée dans la fourniture de solutions de minage de cryptomonnaies. Elle opère principalement dans trois secteurs d'activité : l'exploitation minière pour compte propre, le partage de taux de hachage et l'hébergement. Son Proprietary mining fait référence au minage de cryptomonnaies pour son propre compte, ce qui lui permet de capter directement le fort potentiel d'appréciation des cryptomonnaies. Elle propose deux types de solutions de partage de taux de hachage, à savoir Cloud Hash Rate et Hash Rate Marketplace. Par l'intermédiaire de Cloud Hash Rate, l'entreprise vend son taux de hachage aux clients. Elle propose des plans d'abonnement au taux de hachage à prix fixe et partage les revenus miniers avec eux selon certains arrangements. Les services d'hébergement de la société proposent aux clients des solutions d'hébergement de machines minières englobant des services de déploiement, de maintenance et de gestion pour l'exploitation minière de cryptomonnaies.