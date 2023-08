Bite Acquisition Corp est une société à chèque en blanc. La société est constituée dans le but de procéder à une fusion, à un échange de capitaux, à une acquisition d'actifs, à un achat d'actions, à une recapitalisation, à une réorganisation ou à un autre regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités. Elle entend concentrer sa recherche sur les secteurs traditionnels et non traditionnels de la restauration en Amérique du Nord. Elle ne s'engage dans aucune opération et ne génère aucun revenu.

Secteur Sociétés holdings