Bitfarms Ltd. est principalement engagée dans l'industrie minière de cryptomonnaies, qui est verticalement intégrée dans les opérations minières avec la réparation technique sur place, l'analyse des données et les services d'ingénierie électrique et d'installation appartenant à la société. La société exploite des opérations minières de cryptomonnaies en Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : le secteur de l'exploitation minière de cryptomonnaies (Backbone) et le secteur des services électriques (Volta). Le segment Backbone exploite des fermes de serveurs qui prennent en charge la validation et la vérification des transactions sur la blockchain, et gagne des cryptomonnaies pour la prestation de ces services. Le segment Volta fournit des services d'électricien à des clients commerciaux et résidentiels au Québec.