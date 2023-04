Bitfarms conclut des accords pour acquérir 22 mégawatts de Capacité hydroélectrique à Baie-Comeau, Québec

Le présent communiqué constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 16 août 2021 à son prospectus préalable de base simplifié daté du 12 août 2021.



TORONTO, Ontario and BROSSARD, Québec, 11 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitfarms Ltd. NASDAQ: (BITF // TSX: BITF), une société internationale d’exploitation de Bitcoin, intégrée verticalement, a conclu des ententes afin d’acquérir 22 MW de capacité hydroélectrique et pour louer un site à Baie-Comeau, au Québec. Baie-Comeau compte cinq centrales hydroélectriques d'une capacité installée de plus de 5,4 gigawatts.



"Afin de poursuivre notre stratégie d'expansion efficace de notre empreinte opérationnelle, nous avons conclu des accords pour ajouter de l'énergie hydroélectrique fiable au Québec", a déclaré Geoff Morphy, PDG de Bitfarms. "Une fois la clôture de cette acquisition complétée, nous prévoyons maintenir les coûts de développement et de construction à un niveau bas en tirant parti de notre équipe expérimentée basée au Canada, en utilisant une partie de nos crédits sur l’approvisionnement de serveurs dédiés à notre activité et en réutilisant les équipements réaffectés suite à la vente de notre installation de la rue de La Pointe tel qu’annoncé par communiqué de presse du 16 décembre 2022. Notre équipe de conception interne et nos électriciens moderniseront la structure existante et mettront en service 11 MW d'ici le troisième trimestre de 2023. Nous prévoyons de mettre en service les 11 MW restants au cours du deuxième semestre 2024, ce qui nous donnera une flexibilité stratégique pour le prochain BTC Halving."

Philippe Fortier, vice-président du développement corporatif chez Bitfarms, a déclaré: “Notre solidité et notre flexibilité financière nous ont permis d’agir rapidement et de sécuriser cette opportunité à forte valeur ajoutée pour nos opérations pendant cette période de transition de l’industrie. Nous prévoyons que cette augmentation de capacité de 22 MW ajoutera plus de 600 PH/s lorsqu’elle sera en pleine production. Avec le prochain BTC Halving prévu dans un peu plus d’un an, cette expansion devrait permettre d’améliorer notre position dans l’industrie alors que nous continuons à mener d'autres transactions stratégiques destinées à générer de la valeur pour nos actionnaires".

Résumé de l’entente de Baie-Comeau

Obtention d'un contrat à durée indéfinie avec le réseau municipal local pour 22 MW d’hydroélectricité au prix de 1,8 million de dollars US, dont 40 % payé en espèces et 60 % payé en actions ordinaires de Bitfarms.



Signature d’un bail de 10 ans renouvelable dans une zone industrialisée avec la possibilité d’acheter à un prix fixe pendant toute la durée du bail.



Le site détient les permis et le zonage pour le déploiement de 22 MW avec possibilité d’expansion additionnelle sur la propriété dans le futur.



La portion du prix d'achat correspondant aux actions ordinaires est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et aux restrictions de revente contractuelles et habituelles pendant une période pouvant aller jusqu'à 6 mois, l'accord final étant soumis aux conditions de clôture habituelles.



À propos de Bitfarms Ltd.

Fondée en 2017, Bitfarms est une société minière internationale d’exploitation de Bitcoin cotée en bourse (NASDAQ / TSX: BITF). Bitfarms exploite des opérations minières verticalement intégrées avec une gestion interne et une ingénierie électrique appartenant à l’entreprise, un service d’installation et de réparation technique sur site. Le système d’analyse de données exclusif de la société offre les meilleures performances opérationnelles et disponibilités de sa catégorie. Bitfarms possède en ce moment 10 installations minières situées dans quatre pays : le Canada, les États-Unis, le Paraguay et l’Argentine. Alimentée principalement par des contrats hydroélectriques respectueux de l’environnement à long terme, Bitfarms s’engage à utiliser des infrastructures énergétiques renouvelables, locales et souvent sous-utilisées.

Glossaire

BTC BTC / jour = Bitcoin ou Bitcoin par jour

EH ou EH/s = Exahash ou exahash par seconde

MW ou MWh = mégawatts ou mégawattheures

PH ou PH/s = Petahash ou petahash par seconde

TH ou TH/s = Terahash ou terahash par seconde

Mise en garde

La négociation des titres de la Société doit être considérée comme hautement spéculative. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n’a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document. Ni la Bourse de Toronto, ni le Nasdaq, ni aucune autre bourse de valeurs mobilières ou organisme de réglementation n’accepte la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué contient certaines ?

Le présent communiqué contient certaines informations prospectives et énoncés prospectifs (collectivement, l'information prospective) qui sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections en date du présent communiqué et qui sont couverts par des règles refuges en vertu des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Les énoncés et les renseignements contenus dans le présent communiqué concernant les avantages des réductions de l’endettement et les attentes quant à d’autres réductions et autres plans et objectifs futurs de la Société constituent de l’information prospective. D’autres informations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, des informations concernant: les intentions, les plans et les actions futures de la Société, ainsi que la capacité de Bitfarms à exploiter avec succès la monnaie numérique, l’augmentation des revenus comme prévu actuellement, la capacité de liquider de manière rentable les stocks actuels et futurs de devises numériques, la volatilité des difficultés du réseau et des prix des devises numériques et l’impact négatif important potentiel qui en résulte sur les opérations de la Société, la construction et l’exploitation d’une infrastructure de chaîne de blocs élargie comme prévu actuellement, et l’environnement réglementaire pour la cryptomonnaie dans les juridictions applicables.

Toute déclaration qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou des performances (souvent, mais pas toujours, en utilisant des expressions telles que s’attend à ou ne s’attend pas à, est attendu, anticipe ou n’anticipe pas, planifie, budget, prévu, prévoit, estime, croit ou a l’intention ou des variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, Les événements ou les résultats peuvent ou pourraient , pourraient ou seront considérés comme se produisant ou étant atteints) ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être de l’information prospective et visent à identifier l’information prospective.

Cette information prospective est fondée sur des hypothèses et des estimations de la direction de la Société au moment où elles ont été formulées, et comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société diffèrent considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés au climat économique mondial; dilution; l’historique d’exploitation limité de la Société; les besoins futurs en capitaux et l’incertitude entourant un financement supplémentaire, y compris la capacité de la Société à utiliser l’offre sur le marché de la Société (le Programme ATM) et les prix auxquels la Société peut vendre des Actions ordinaires dans le cadre du Programme ATM, ainsi que les conditions du marché des capitaux en général; les risques liés à la stratégie de maintien et d’augmentation des avoirs en Bitcoin et l’impact de la dépréciation des prix du Bitcoin sur le fonds de roulement ; la nature concurrentielle de l’industrie; les risques de change; la nécessité pour la Société de gérer sa croissance et son expansion prévues; les effets du développement de produits et la nécessité d’un changement technologique continu; la capacité de maintenir des sources d’énergie fiables et économiques pour exploiter ses actifs miniers de crypto-monnaie; l’incidence de la réduction de la consommation d’énergie ou des changements réglementaires dans les régimes énergétiques dans les territoires où la Société exerce ses activités; la protection des droits de propriété; l’effet de la réglementation gouvernementale et de la conformité sur la Société et l’industrie; les risques liés à la sécurité du réseau; la capacité de la Société à maintenir des systèmes qui fonctionnent correctement; la dépendance à l’égard du personnel clé; la détérioration de l’économie et des marchés financiers mondiaux qui entrave l’accès au capital ou augmente le coût du capital; la dilution des actions résultant du programme ATM et d’autres émissions d’actions; et la volatilité des marchés des valeurs mobilières influe sur les prix des valeurs mobilières sans rapport avec la performance opérationnelle. En outre, les facteurs particuliers qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs de l’activité de Bitfarms comprennent, sans toutefois s’y limiter : la construction et l’exploitation des installations peuvent ne pas se dérouler comme prévu actuellement, ou pas du tout ; l’expansion pourrait ne pas se concrétiser comme prévu actuellement, voire pas du tout; le marché des devises numériques; la capacité d’exploiter avec succès la monnaie numérique; les revenus pourraient ne pas augmenter comme prévu actuellement, voire pas du tout; il peut ne pas être possible de liquider de manière rentable l’inventaire actuel de la monnaie numérique, ou pas du tout; une baisse des prix des devises numériques peut avoir un impact négatif significatif sur les opérations; une augmentation de la difficulté du réseau peut avoir un impact négatif important sur les opérations; la volatilité des prix des devises numériques; la croissance et la durabilité prévues de l’hydroélectricité aux fins de l’extraction de cryptomonnaies dans les juridictions applicables

l’incapacité de maintenir des sources d’énergie fiables et économiques pour que la Société puisse exploiter des actifs miniers de cryptomonnaie; les risques d’une augmentation des coûts d’électricité de la Société, du coût du gaz naturel, des variations des taux de change, de la réduction de la consommation d’énergie ou des changements réglementaires dans les régimes énergétiques dans les territoires où la Société exerce ses activités et l’incidence négative sur la rentabilité de la Société; la capacité de compléter les financements actuels et futurs, toute réglementation ou loi qui empêchera Bitfarms d’exercer ses activités ; Prix historiques de les monnaies numériques et la capacité d’exploiter des monnaies numériques qui seront cohérentes avec les prix historiques; une incapacité à prévoir et à contrer les effets de la COVID-19 sur les activités de la Société, y compris, mais sans s’y limiter, les effets de la COVID-19 sur le prix des devises numériques, les conditions du marché des capitaux, les restrictions sur la main-d’œuvre et les voyages internationaux et les chaînes d’approvisionnement; et l’adoption ou l’expansion de tout règlement ou loi qui empêchera Bitfarms d’exploiter ses activités, ou le rendra plus coûteux. Pour de plus amples renseignements concernant ces risques et incertitudes et d’autres, veuillez consulter les documents déposés par la Société sur (qui sont également disponibles sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à www.sec.gov), y compris la notice annuelle pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, déposée le 28 mars 2022. La Société a également supposé qu’aucun événement important ne se produisait en dehors du cours normal des activités de Bitfarms. Bien que la Société ait tenté d’identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d’autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne sont pas tels que prévus, estimés ou prévus.

Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. La Société ne s’engage aucunement à réviser ou à mettre à jour toute information prospective, sauf si la loi l’exige.

