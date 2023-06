Les actions des crypto-monnaies dégringolent après que la SEC américaine a accusé Binance de violations du droit des valeurs mobilières

Les cryptomonnaies et les actions des sociétés liées à la crypto et à la blockchain ont chuté lundi après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi la bourse de cryptomonnaies Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, alléguant des violations des lois sur les valeurs mobilières.

La plainte de la SEC contre le plus grand échange de cryptomonnaies au monde a énuméré 13 chefs d'accusation.

Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie du monde, était en baisse de 5,3 % après avoir chuté à son plus bas niveau depuis la mi-mars à la suite de la nouvelle. La cryptomonnaie de Binance a quant à elle chuté de 9,4 %.

La SEC a déclaré que Binance et Zhao avaient artificiellement gonflé les volumes d'échange et détourné les fonds des clients, qu'ils n'avaient pas interdit l'accès de leur plateforme aux clients américains et qu'ils avaient trompé les investisseurs sur les contrôles de surveillance du marché. La SEC a également déclaré qu'ils contrôlaient secrètement les actifs des clients, leur permettant de mélanger et de détourner les fonds des investisseurs "à leur guise".

Dans un billet de blog, Binance a déclaré : "Nous avons l'intention de défendre vigoureusement notre plateforme : "Nous avons l'intention de défendre vigoureusement notre plateforme", ajoutant que "comme Binance n'est pas une bourse américaine, les actions de la SEC ont une portée limitée".

Les actions de la bourse cryptographique rivale Coinbase Global ont baissé de 11,6 %, tandis que les actions de l'opérateur de fermes de blockchain Bitfarms Ltd ont baissé de 5,8 %.

Le mineur de crypto-monnaie Riot Platforms Inc a perdu 8,2%, Marathon Digital a perdu 8,7% et Hut 8 Mining a perdu 3,9%. Bit Digital a chuté de 8,1 %.

Les actions de la société de logiciels et de l'acheteur de BTC MicroStrategy ont diminué de 8,4 %.

Les fabricants de machines d'extraction de BTC Ebang International et Canaan Inc ont baissé respectivement de 2,3 % et de 6,1 %.

En mars, Binance et Zhao ont été poursuivis par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis pour avoir exploité ce que le régulateur a qualifié d'échange "illégal" et de programme de conformité "bidon". (Reportage de Sinéad Carew à New York et de Manya Saini à Bengaluru ; rédaction de Leslie Adler)