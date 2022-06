Les mineurs de bitcoin vendent leurs avoirs dans le froid de l'hiver des crypto-monnaies.

Le nombre de pièces que les mineurs envoient aux bourses de crypto-monnaies n'a cessé de grimper depuis le 7 juin, ont constaté les chercheurs de MacroHive, signe que "les mineurs liquident de plus en plus leurs pièces sur les bourses."

Plusieurs mineurs de bitcoins cotés en bourse ont collectivement vendu plus de 100 % de leur production totale

en mai, alors que la valeur du bitcoin a chuté de 45 %, selon une analyse d'Arcane Research https://tmsnrt.rs/3nhYdHA.

"La chute de la rentabilité du minage a forcé ces mineurs à augmenter leur taux de vente à plus de 100% de leur production en mai. Les conditions se sont aggravées en juin, ce qui signifie qu'ils sont susceptibles de vendre encore plus", a déclaré Jaran Mellerud, analyste d'Arcane.

Ventes de bitcoins par les mineurs publics https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gkplgejyyvb/bitcoin%20mining.JPG

Les mineurs de bitcoins, qui font fonctionner des réseaux d'ordinateurs pour gagner des jetons en validant des transactions sur la blockchain, sont généralement de fervents "HODLers" de crypto et possèdent collectivement environ 800 000 bitcoins, selon les données de CoinMetrics.

L'espace de minage de crypto-monnaies s'est rapidement développé en 2021, alors que la valeur du bitcoin a plus que quadruplé, mais cette croissance a exercé une pression supplémentaire sur les marges, car le processus est conçu pour devenir plus difficile à mesure que le nombre de mineurs augmente.

"Au cours des six derniers mois, le taux de hachage et la difficulté de minage ont augmenté alors que le prix du bitcoin a chuté. Ces deux facteurs sont négatifs pour les mineurs existants car ils compriment les marges", a déclaré Joe Burnett, analyste de la société de minage de bitcoins Blockware Solutions.

Les prix élevés de l'énergie frappent également les mineurs, qui, selon certaines estimations, utilisent plus d'électricité que les Philippines, selon l'indice de consommation d'électricité de Cambridge Bitcoin.

"Si vous n'êtes pas dans une zone où l'électricité est très bon marché à ce stade, vous devez fermer", a noté Chris Brendler, analyste de recherche principal chez D.A. Davidson.

Bitfarms, Riot Blockchain et Core Scientific sont parmi les entreprises qui ont annoncé des ventes, le directeur général de Bitfarms déclarant que l'entreprise "ne fait plus de production quotidienne de bitcoins".

Les actions des mineurs cotés en bourse ont été encore plus malmenées que le bitcoin, le Valkyrie Bitcoin Miners ETF ayant chuté de 59 % ce trimestre, contre 53 % pour le bitcoin.

Certains mineurs, dont Bitfarms, utilisent le produit de la vente pour négocier des accords de financement afin de financer les opérations et d'effectuer des paiements sur des équipements miniers coûteux.

Si les mineurs ont déjà payé deux tiers ou même 70 % du prix de ces millions de dollars de machines, ils ne voudraient pas manquer les derniers versements, ce qui les pousse à chercher désespérément un financement, a déclaré Brendler.

Étant donné l'importance de leurs avoirs en bitcoins https://tmsnrt.rs/3xUJesg, certains analystes considèrent les ventes de mineurs comme un autre facteur pesant sur les prix des bitcoins.

Évaluations et avoirs des mineurs de bitcoins publics

LA LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL ?

Les mineurs qui utilisent des machines plus anciennes et plus énergivores, et qui n'ont pas le bilan et l'accès au financement des acteurs cotés en bourse sont déjà en difficulté.

La difficulté de minage du bitcoin a diminué de 2,35 % cette semaine, selon les données de Glassnode, indiquant que le réseau s'est ajusté après que certains mineurs aient éteint leurs appareils.

Cela enlève un peu de pression à ceux qui n'ont pas abandonné.

"Le minage de bitcoins est un jeu à somme nulle. Si vous pouvez continuer à fonctionner quand les autres ne le peuvent pas, cela signifie que vous avez une plus grande part du gâteau", a déclaré Charlie Schumacher, porte-parole du plus grand mineur coté en bourse, Marathon Digital Holdings Inc.

Marathon n'a pas vendu de bitcoin depuis octobre 2020, a-t-il ajouté.

"Les creux du bitcoin ont été marqués à la fin de la capitulation des mineurs, cela pourrait être un signe que les mineurs qui peuvent survivre à cette capitulation ont une lumière au bout du tunnel", a déclaré Burnett.