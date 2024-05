Bitfarms Ltd. est une société internationale d'exploitation minière de bitcoins à intégration verticale basée au Canada. La société développe, possède et exploite des fermes minières verticalement intégrées avec une gestion interne et des services d'ingénierie électrique et d'installation appartenant à la société, ainsi que de nombreux centres de réparation technique sur site. Le système d'analyse de données exclusif de la société garantit la performance opérationnelle et le temps de fonctionnement. La société exerce ses activités dans le secteur de l'exploitation minière de crypto-monnaies. La société exploite des fermes de serveurs composées d'ordinateurs (mineurs) conçus pour valider les transactions sur la chaîne de blocs Bitcoin (BTC) (minage). La société exploite également des mineurs environ 24 heures sur 24, produisant de la puissance de calcul (mesurée par le hashrate) qu'elle vend à des pools miniers selon un taux déterminé par une formule, communément appelé Full Pay Per Share (FPPS). La société possède 11 fermes, situées dans quatre pays : Canada, États-Unis, Paraguay et Argentine.