BitNile Metaverse Inc. est une société holding diversifiée. La société opère à travers trois segments : Pétrole et gaz, Services financiers et Solutions de gestion de la fraîcheur des aliments. Les principales activités de la société sont Banner Midstream et Zest Labs. Banner Midstream est engagée dans l'exploration, la production et le forage de pétrole et de gaz avec une base d'actifs qui comprend 30 000 acres cumulés de baux miniers actifs au Texas, en Louisiane et dans le Mississippi. Zest Labs propose la solution Zest Fresh, une approche de la gestion de la qualité des aliments frais, spécialement conçue pour aider à réduire de manière substantielle le montant de 161 milliards de dollars de pertes alimentaires que les États-Unis subissent chaque année. La société possède également la plateforme métavers BITNILE.COM. Cette plateforme permet aux utilisateurs de s'engager dans une nouvelle communauté de réseautage social et d'acheter des produits numériques et physiques tout en jouant à des jeux immersifs en trois dimensions (3D), au commerce électronique, au divertissement en direct et au réseautage social.