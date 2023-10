(Alliance News) - Bivictrix Therapeutics PLC a annoncé mardi la nomination d'Adrian Howd au poste de directeur financier et de directeur commercial, le directeur financier Alex Hughes devant quitter ses fonctions vendredi prochain après seulement sept mois d'exercice.

La société de biotechnologie basée à Macclesfield (Angleterre) et spécialisée dans les thérapies anticancéreuses avait nommé M. Hughes au poste de directeur financier en mars. Aucun autre détail concernant son départ n'a été divulgué.

Tiffany Thorn, présidente-directrice générale, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Adrian : "Nous sommes ravis d'accueillir Adrian en tant que [CFO] et [CBO]. Son sens aigu des finances, associé à ses solides antécédents de réussite stratégique et opérationnelle au sein d'entreprises britanniques spécialisées dans l'oncologie, sera d'une valeur inestimable, alors que nous cherchons à conclure des accords de partenariat et à accélérer BiVictriX vers sa prochaine phase de développement".

M. Howd a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie biopharmaceutique. Il a été directeur des investissements et PDG de Malin PLC de 2015 à 2018 et est actuellement membre du conseil d'administration de Blueberry Therapeutics Ltd.

Les actions de Bivictrix étaient en baisse de 7,1 % à 13,00 pence chacune à Londres mardi midi.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

