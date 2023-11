BizConf Telecom Co.,Ltd. a tenu sa deuxième assemblée générale extraordinaire le 2 novembre 2023 et a approuvé la nomination de He Qijin, Fang Yilin, Ze Dejuan en tant qu'administrateurs non indépendants. Huang Guizhong, Xu Huiming et Wang Xin en tant qu'administrateurs indépendants. Wang Ting et Zhou Chang en tant que superviseurs non salariés.