BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. est un exploitant de clubs-entrepôts à adhésion dans l'est des États-Unis. La société exploite environ 237 clubs et 165 points de vente BJ's Gas dans 18 États. L'offre de marchandises de la société comprend deux divisions : l'épicerie et les marchandises et services généraux. L'épicerie comprend la viande, les fruits et légumes, les produits laitiers, la boulangerie, la charcuterie et les produits surgelés, les aliments emballés, les boissons, les détergents, les désinfectants, les produits de papier, les soins de beauté, les soins pour adultes et pour bébés et les aliments pour animaux de compagnie. Les marchandises générales et les services comprennent l'optique, les pneus, les petits appareils, les téléviseurs, l'électronique, les produits saisonniers, les cartes-cadeaux et les vêtements. La société propose également des services spécialisés, notamment des centres d'optique à service complet, des services d'installation de pneus, un service de remplissage de réservoirs de propane, des services d'amélioration de l'habitat, des services de voyage, des kiosques de téléphonie mobile et des plans de protection des produits. Les produits de marque privée de la société, axés sur le consommateur, sont vendus sous les marques Wellsley Farms et Berkley Jensen.

Secteur Magasins discount