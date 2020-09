Antje Kanngiesser quitte BKW pour prendre le poste de CEO du groupe Alpiq

Antje Kanngiesser, responsable du secteur d'activité Group Markets & Services et membre de la direction du groupe, quittera BKW fin mars 2021 au plus tard pour prendre la tête du groupe Alpiq. Antje Kanngiesser a profondément marqué l'évolution et la transformation du groupe BKW depuis son arrivée. Le Conseil d'administration et la direction du groupe BKW regrettent son départ, mais la remercient pour son extraordinaire engagement et lui souhaitent le meilleur pour sa nouvelle activité.

Antje Kanngiesser est arrivée chez BKW en 2014. Après une année passée en tant que secrétaire générale et cheffe du département juridique, elle a dirigé la conduite du groupe de 2015 à 2017 et siégé à la direction élargie du groupe. Depuis l'automne 2017, elle est responsable du secteur d'activité Group Markets & Services et membre de la direction du groupe depuis 2019. Avant de rejoindre BKW, Antje Kanngiesser occupait divers postes de cadre dirigeante au sein du groupe Alpiq et chez Energie Ouest Suisse (EOS). De 2001 à 2007, cette juriste de formation était avocate spécialiste du droit des infrastructures énergétiques et du droit commercial à Berlin.

Depuis son arrivée chez BKW, Antje Kanngiesser a été un véritable moteur pour le passage de l'entreprise de l'électricité à l'énergie et aux infrastructures. Elle a notamment apporté une précieuse contribution à l'orientation et à la transition numérique des ventes d'énergie, elle a initié de nouveaux modèles de distribution, elle a modernisé et simplifié le déroulement des activités. En tant que responsable de la conduite du groupe, Antje Kanngiesser a réussi à guider BKW sur différentes procédures juridiques importantes.

«Avec de grandes compétences et un profond engagement, Antje Kanngiesser a fondamentalement contribué à la transformation et au succès du groupe BKW en tant qu'entreprise. Nous la remercions pour cela, au nom de tout le personnel du groupe BKW», déclare Suzanne Thoma, CEO de BKW. «Nous exprimons avec autant de sincérité notre regret de voir partir Antje Kanngiesser que nos félicitations pour l'obtention de son nouveau poste de CEO d'Alpiq. Ce choix confirme l'excellent travail qu'Antje Kanngiesser a fourni au service de BKW.»

Le processus de succession d'Antje Kanngiesser est lancé.