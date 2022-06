BKW : Avec Solstis SA, BKW devient le fournisseur dans le domaine photovoltaïque pour toute la Suisse

Créée en 1996 comme spin-off de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Solstis SA est une des entreprises leaders de Suisse romande dans le domaine des installations photovoltaïques. Avec un effectif d'environ 85 personnes, elle propose depuis plus de 25 ans des solutions globales du conseil à la maintenance ultérieure d'une installation, en passant par sa mise en place. Grâce à plus de 4'500 projets mis en œuvre avec environ 100 MW de puissance installée, Solstis a une vaste expérience et un grand savoir-faire avec les grandes comme les petites installations. Solstis a gagné plusieurs fois le Prix Solaire Suisse, la dernière fois en 2020.

En reprenant Solstis SA, le groupe BKW franchit un nouveau pas dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance, qu'il a présenté fin octobre 2021 lors du Capital Markets Day. Il va développer ses activités de transactions énergétiques et de services en se focalisant clairement sur la durabilité et les énergies renouvelables. En mars de cette année, il a acheté en France six parcs éoliens avec une puissance installée de plus de 100 mégawatts. Avec Solstis, il sera un acteur du développement de l'énergie solaire en Suisse et apportera une contribution importante à l'avenir énergétique du pays.

Avec Solstis et les entreprises existantes du réseau, BKW Building Solutions devient le fournisseur dans le domaine du photovoltaïque dans toutes la Suisse. «Avec Solstis, nous apportons des avantages supplémentaires aux clients de notre réseau, qui est en pleine expansion dans toute la Suisse. Les synergies vont bien au-delà du domaine photovoltaïque, par exemple avec des solutions de contracting à grande efficacité énergétique pour les client commerciaux», déclare Mathias Prüssing, CEO de BKW Building Solutions. «Nous nous réjouissons de rejoindre le groupe BKW. Il nous permettra de continuer à grandir de manière rentable sur un marché à la fois attrayant et en pleine croissance», disent Raphaèl Parera et Stéphane Krattinger, Co-CEO de Solstis SA.