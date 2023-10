Outre la sous-station de Worblaufen, la sous-station de Habstetten se trouve également en rénovation depuis juin 2023. Elle relie la région de Berne au

Worblental et à l'Emmental.

La région Berne Nord bénéficie ainsi d'un approvisionnement de pointe en

électricité. Les investissements de BKW dans la région se montent à plus de 16 millions de francs au total pour rénover les sous-stations de Worblaufen et de Habstetten.

BKW

Le groupe BKW est une entreprise internationale active dans le domaine de l'énergie et des infrastructures, dont le siège est à Berne. Il emploie plus de 11'500 collaborateurs et collaboratrices. Grâce à son réseau de sociétés et à ses technologies innovantes, il propose à sa clientèle une vaste expertise dans les domaines des infrastructures, des bâtiments et de l'énergie. Il planifie, construit et exploite des infrastructures de production d'énergie et d'alimentation pour les entreprises, les particuliers et le secteur public, et propose des modèles commerciaux numériques pour les énergies renouvelables. Aujourd'hui, le portefeuille du groupe BKW s'étend de la planification et du conseil en ingénierie pour les projets dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et de l'environnement à la construction, aux services et à l'entretien de réseaux d'énergie, de télécommunication, de transport et de distribution d'eau, en passant par des solutions intégrées dans la technique du bâtiment. Avec ses solutions à l'esprit précurseur, le groupe BKW réalise des espaces où il fait bon vivre.

