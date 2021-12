BKW : L'acquisition du prestataire de services informatiques UMB renforce les compétences de BKW dans le développement du numérique et conforte sa stratégie de croissance*

BKW rachète UMB, un fournisseur complet de services informatiques, et franchit une étape importante dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance. Avec cette acquisition, le groupe BKW poursuit deux objectifs stratégiques. D'une part, il peut se positionner en tant que leader sur le marché suisse avec ses activités de services informatiques en plein développement. D'autre part, il renforce de manière significative les compétences technologiques et numériques de l'ensemble du groupe. UMB fait partie des principales entreprises informatiques indépendantes sur le marché suisse. En association avec les entreprises informatiques appartenant déjà à BKW Building Solutions, BKW fera partie des fournisseurs les plus compétents avec le plus gros chiffre d'affaires sur ce marché en pleine croissance.

*Communiqué ad hoc en vertu de l'art. 53 du RC

UMB est l'une des principales entreprises informatiques indépendantes sur le marché suisse. En tant que prestataire complet de services informatiques, UMB dispose d'un large éventail d'offres dans le domaine de la transformation globale des technologies et des activités commerciales, y compris le conseil, l'ingénierie, les services opérationnels, les offres de cloud ainsi que le matériel et les logiciels. UMB a son siège à Cham (ZG), emploie environ 500 personnes sur onze sites et réalise un chiffre d'affaires de quelques centaines de millions. L'entreprise a été distinguée à plusieurs reprises par l'institut Great Place to Work en tant que meilleur employeur de Suisse et se classe également dans le top 10 des meilleurs employeurs au niveau européen.

Pour BKW, le rachat d'UMB est une étape stratégique dans le développement de son secteur informatique. La large base de clients de BKW exige des solutions innovantes et complètes pour le passage au numérique des activités liées aux bâtiments et aux infrastructures. Grâce à UMB, BKW peut également renforcer considérablement ses compétences en matière de numérisation dans ses activités traditionnelles liées à l'énergie et au réseau. Par ailleurs, elle peut se perfectionner sur des thèmes tels que le travail moderne, la collaboration, la cybersécurité ou les services de cloud.

UMB fera partie de BKW Building Solutions, mais restera une société du groupe indépendante. Le nom UMB sera conservé à l'avenir pour l'ensemble du secteur informatique de BKW Building Solutions. Les actuelles sociétés informatiques swisspro Solutions, ngworx et alphaTrust.ch fusionneront à moyen terme avec UMB. Mathias Prüssing, CEO de BKW Building Solutions, se réjouit de cette étape de croissance importante: «Il en résultera un prestataire de services informatiques leader comptant plus de 800 collaboratrices et collaborateurs.»

Succession en interne

À partir du 1er janvier 2022, l'entreprise sera dirigée par Martin Gartmann, qui occupe déjà le poste de Chief Sales Officer & Business Development d'UMB. Il est prévu que l'actuel propriétaire et CEO Matthias Keller travaille au niveau stratégique pour BKW et entre au conseil d'administration de BKW Building Solutions. «La logique industrielle de la fusion avec BKW est une évidence et permet le développement fructueux et durable d'UMB. Notre clientèles, nos partenaires et notre personnel en profiteront», déclare Matthias Keller.

La finalisation de l'acquisition est prévue pour le premier trimestre 2022 et doit être approuvée par les autorités.