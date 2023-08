Le prix total que les clientes et les clients paient pour l'électricité se décompose en différents éléments: énergie, utilisation du réseau (réseau de distribution de BKW et réseau de transport de Swissgrid, services système compris), ainsi que diverses taxes redevables à la Confédération et aux communes.

Les tarifs de l'énergie de BKW pour l'approvisionnement de base augmenteront au 1er janvier 2024. Il s'agit de la première hausse des tarifs de l'énergie depuis 2019. BKW fournit à ses clientes et clients en approvisionnement de base un courant produit principalement par ses propres centrales électriques. Le tarif de l'énergie de BKW dans l'approvisionnement de base dépend ainsi majoritairement des coûts de production (prix de revient) du courant. Grâce à des mesures d'efficacité et de numérisation, BKW a réussi à les maintenir stables au cours de ces dernières années. Malgré tout, les prix qui restent élevés sur le marché de l'électricité ont des répercussions indirectes - par exemple via l'énergie de pompage - sur les coûts de production des centrales électriques. Les vagues de chaleur de l'année 2022 ont de plus été un facteur aggravant pour la production d'énergie: les exploitants de centrales électriques comme BKW n'ont pas pu produire autant de courant hydraulique que d'habitude, ce qui a fait grimper les coûts de production par kilowattheure d'électricité. Ces effets ont généré un crédit pour BKW, qui va désormais être réimputé au tarif de l'énergie.

À compter du 1er janvier 2024, les prix d'utilisation du réseau de BKW augmentent également. En 2024, la facture d'électricité comprendra pour la première fois le nouveau tarif «réserve d'électricité» (1,20 centime par kilowattheure). Celui-ci couvre les coûts correspondants aux mesures prises par la Confédération en hiver pour améliorer la sécurité d'approvisionnement. En outre, l'exploitant du réseau de transport national Swissgrid augmente le prix des services système généraux de 0,29 centime par kilowattheure, notamment en raison de la hausse attendue des coûts d'achat sur les marchés européens de l'électricité (cf. Communiqué de presse de Swissgrid du 22 mars 2023). Un autre facteur ayant un impact sur les coûts est l'extension et la transformation du réseau électrique pour la transition énergétique, et en particulier ce que l'on appelle le «smart metering»: dès 2024, BKW lancera le déploiement généralisé de compteurs électriques intelligents. L'installation de smart meters est l'une des prescriptions de la loi sur l'approvisionnement en électricité et de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité, et fait partie de la stratégie énergétique 2050 de la Confédération. Enfin, l'augmentation des tarifs d'utilisation du réseau de transport de Swissgrid entraîne des coûts supplémentaires dans le réseau de distribution de BKW.

Pour un ménage habitant un appartement de cinq pièces dont la consommation annuelle est de 4'500 kilowattheures (catégorie de consommation ElCom H4), le tarif total pour l'électricité de BKW dans l'approvisionnement de base

augmentera d'environ 18 francs par mois respectivement 216 francs par an environ (hors TVA) en 2024. Malgré cette augmentation, les tarifs de l'électricité de BKW dans l'approvisionnement de base restent dans la moyenne de toutes les entreprises suisses d'approvisionnement en énergie.

Les effets peuvent varier selon les habitudes de consommation individuelles. BKW informera par écrit ses clientes et clients des ajustements effectués.

La composition des trois produits d'électricité BKW Energy Blue, Energy Green et Energy Grey reste inchangée.

De plus amples informations relatives aux prix totaux de l'électricité en 2024 sont disponibles sur www.bkw.ch/tarifs. Vous trouverez également sous ce lien une vidéo explicative de l'Association des entreprises électriques suisses (AES) au sujet des tarifs de l'électricité.