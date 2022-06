BKW : Le CEO de BKW Engineering, Michael Schüepp, quitte l'entreprise*

*Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Michael Schüepp est arrivé chez BKW fin 2014 et s'est vu confier la création et le développement des activités d'ingénierie du groupe BKW. Le réseau de BKW Engineering comprend désormais 59 entreprises réparties sur 130 sites avec environ 3'500 membres du personnel. Il est essentiellement actif dans la région DACH, c'est-à-dire en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Grâce à ses vastes compétences-clés, le réseau d'ingénierie est de plus en plus en mesure de décrocher des projets d'infrastructure complexes et de grande envergure. Avec l'Innovation Center, BKW Engineering dispose par ailleurs d'une plateforme de technologie et d'innovation qui développe la planification et la construction de demain et met son savoir-faire à la disposition de tout le groupe BKW.

BKW Engineering fait partie du secteur de services de BKW, qui a réalisé en 2021 plus de 1,5 milliard de CHF de chiffre d'affaires et presque 100 millions de CHF de bénéfice d'exploitation. «Le secteur engineering est un élément essentiel et un pilier central de notre secteur de services. Il a contribué de manière importante à l'histoire du succès de BKW ces dernières années et est très bien positionné pour les années à venir pour contribuer à relever les grands défis sociétaux avec des bâtiments et des infrastructures durables. Nous remercions Michael Schüepp pour son très grand engagement pour BKW Engineering et toute l'entreprise», déclare Suzanne Thoma, CEO de BKW.

Michael Schüepp quittera BKW fin septembre 2022. Le processus de relève est engagé. Rebecca Weber, CFO et CEO suppléante de BKW Engineering, en assurera la direction ad interim à partir de cette date.