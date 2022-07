BKW : Power Grid développe une nouveauté mondiale avec une PME de Langnau, dans l'Emmental

L'installation hybride de substitution de réseau développée par BKW Power Grid et Jost AG, à la fois innovante et unique au monde, réduit de 80% la consommation de gazole et les émissions de CO 2 pendant l'exploitation normale. Il en résulte également une atténuation du bruit et une baisse significative des coûts d'achat de gazole. Par ailleurs, il est possible de stocker le courant solaire produit dans des réseaux dits en îlot (réseau électrique délimité localement) dans la batterie de l'installation hybride de substitution de réseau et de la réinjecter dans le réseau en cas de besoin, et ce sans utiliser de moteur diesel. Sur les installations de substitution de réseau ordinaires, le moteur diesel tourne continuellement. En conséquence, le niveau de bruit est élevé et la consommation de gazole ainsi que les émissions de CO 2 sont importantes.

Système déployé pour la clientèle

Les installations de substitution de réseau sont notamment déployées sur le réseau électrique lors de travaux d'entretien pendant lesquels le tronçon en question est déconnecté. L'installation de substitution de réseau est raccordée au réseau afin que la clientèle de BKW ne soit pas privée d'électricité. Elle est synchronisée avec le réseau afin que la transition de l'exploitation réseau au fonctionnement de substitution soit fiable. La clientèle ne se rend alors pas compte du changement. Des installations de substitution de réseau sont également déployées pour alimenter en électricité des chantiers, des hôpitaux ou des centres de données.

Innovation développée conjointement avec une PME

La collaboration avec la PME locale Jost AG est une réussite pour BKW Power Grid. «En Jost AG, nous avons trouvé une entreprise située dans notre zone de desserte qui nous accompagne résolument sur le chemin nous menant à une économie énergétique neutre en CO 2 . Je suis impressionné par les compétences technologiques de ses responsables et de son personnel, mais aussi par leur passion pour notre projet commun», déclare Daniel Brand, responsable Exploitation réseau et membre de la direction de BKW Power Grid. Patrick Bay, CEO de Jost AG, est lui aussi enchanté de collaborer avec BKW Power Grid: «Avec BKW Power Grid, nous avons élaboré une nouveauté mondiale innovante en moins de douze mois. Nous remercions BKW Power Grid de nous avoir sélectionnés en tant que PME de la région pour cette collaboration.

Vous trouverez des informations complémentaires concernant l'installation hybride de substitution de réseau sur www.bkw.ch/ihsr

Les journalistes qui en font la demande peuvent examiner sur place l'installation hybride de substitution de réseau près de Rüderswil (BE). Contactez-nous.