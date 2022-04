BKW : Robert Itschner devient le nouveau CEO de BKW*

Le conseil d'administration a nommé Robert Itschner, 55 ans, nouveau CEO de BKW SA. Diplômé d'ingénierie en génie électrique et responsable industriel expérimenté à l'international, Robert Itschner poursuivra la stratégie fructueuse de BKW et renforcera sa position de fournisseur de prestations énergétiques et de services d'infrastructure durables avec une grande expertise technologique et une orientation vers la clientèle. Il prendra ses fonctions au plus tard le 1er octobre 2022.

*Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Manager auprès d'ABB depuis de nombreuses années, Robert Itschner prendra la suite de Suzanne Thoma à la direction du groupe BKW. Le conseil d'administration de BKW est convaincu d'avoir trouvé en Robert Itschner la bonne personne pour la mise en œuvre de la stratégie de croissance des activités énergétiques et de services. «Grâce à sa grande expertise technologique et à son orientation vers les prestations et la clientèle, il poursuivra de manière décisive le développement de BKW selon ses objectifs stratégiques», explique Roger Baillod, président du conseil d'administration de BKW.

Robert Itschner est actuellement président de la direction d'ABB Suisse, qui compte environ 4000 membres du personnel. Auparavant, il a assuré plusieurs postes de direction à l'international au sein du groupe industriel. Ainsi, il a été responsable de la business unit globale Power Conversion, mais aussi responsable marketing et vente de la division Robotics & Motion. Diplômé d'ingénierie en génie électrique et titulaire d'un Master en ingénierie électrique et informatique, Robert Itschner se réjouit de ce nouveau défi: «Ce que BKW a développé au cours des années précédentes est tout à fait remarquable. Je me réjouis de renforcer sa position d'entreprise durable orientée sur la technologie et la clientèle au cœur d'un contexte de marché dynamique», précise Robert Itschner.

Le Suisse de 55 ans dispose également d'un vaste réseau dans l'économie suisse. En tant que représentant de Swissmem, il fait également partie du comité d'Economiesuisse et est président de la Commission pour l'Énergie et l'Environnement. Robert Itschner vit dans l'Oberland zurichois, est marié et père de trois enfants aujourd'hui adultes. Il prendra ses fonctions chez BKW au plus tard le 1er octobre 2022. L'ancienne CEO Suzanne Thoma quittera BKW le 30 juin 2022. D'ici la prise de fonctions de Robert Itschner, le président du conseil d'administration Roger Baillod dirigera l'entreprise par intérim.