BKW : Un partenariat pour des sports de neige durables

Martin Schweikert, responsable Group Communications BKW, déclare : « Par la poursuite du partenariat avec Swiss-Ski, grâce au fonds de promotion BKW et avec l'intention de créer ensemble une organisation de développement durable, nous pouvons faire avancer des projets innovants et durables dans le domaine des sports de neige. En qualité de partenaire de développement durable, nous sommes donc très heureux de pouvoir nous engager en faveur de sports de neige durables, en collaboration avec Swiss-Ski, les organisateurs et les destinations de sports d'hiver ».

Bernhard Aregger, CEO de Swiss-Ski, ajoute : « À l'image de Swiss-Ski, BKW est synonyme d'innovation. Avec BKW, nous pouvons compter, depuis plusieurs années, sur un partenaire solide en matière de durabilité et d'efficacité énergétique. En collaboration avec BKW, nous nous réjouissons de développer, à l'avenir aussi, différents projets axés sur la durabilité dans les sports de neige ».

BKW élabore des solutions d'avenir avec les organisateurs d'événements de Coupe du monde en Suisse et les régions de sports d'hiver, par exemple des luminaires solaires autonomes pour l'éclairage public à Adelboden, une installation solaire sur le Petit Cervin ou le lac de rétention Lenk-Betelberg. Avec un outil de durabilité et un service de conseil pour les organisateurs, BKW contribue en outre à la mesurabilité des manifestations en ce qui concerne le CO 2 , la consommation d'eau, la mobilité, etc.

Par ce partenariat, BKW s'engage en faveur des sports de neige suisses, tant au niveau du sport de compétition que de la relève et du sport de loisirs. Quelque 300 athlètes des onze disciplines Swiss-ski (ski alpin, ski de fond, combiné nordique, saut à ski, biathlon, snowboard, skicross, freeski, aerials, bosses et télémark) profitent de l'engagement de l'entreprise spécialisée dans l'énergie et les infrastructures. Dans le cadre du nouvel accord, BKW restera durant cinq saisons supplémentaires sponsor-titre de la Swiss Cup, la plus grande et plus importante série de ski de fond suisse. De plus, BKW s'implique dès à présent, et pour ces cinq prochaines années, dans tous les événements de Coupe du monde en Suisse. BKW confirme de ce fait son engagement en faveur des sports de neige suisses et de l'orientation nationale. Avec Jonas Baumann, Charlotte Chable, Alex Fiva, Armin Niederer, Stefan Rogentin, Gilles Roulin, Andrin Schädler, Reto Schmidiger, Elena Stoffel, Thomas Tumler, Daniel Yule et Ramon Zenhäusern, ce ne sont pas moins de douze athlètes issus de quatre disciplines Swiss-Ski qui bénéficient actuellement de partenariats individuels avec BKW.

Ensemble pour la durabilité

BKW assume ses obligations de préserver un monde vivable pour les générations futures. Ce principe directeur se reflète dans les divers engagements de BKW dans les domaines sportif, culturel, sociétal et environnemental. Via le fonds de promotion BKW, l'entreprise soutient des partenaires et des projets afin de concilier prospérité et protection de l'environnement. BKW encourage des projets innovants dans le domaine des sports de neige, par le biais d'études de faisabilité ainsi que de financements de démarrage. Les partenaires s'engagent ensemble en faveur de la durabilité dans les sports de neige.

Des informations supplémentaires sur les projets déjà réalisés, sur l'outil de durabilité pour les organisateurs ou encore sur le fonds de promotion BKW figurent sous : https://gemeinsamnachhaltig.bkw.ch/?lang=fr