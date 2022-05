BKW : Une nouvelle saison placée sous le signe de l'anniversaire

Après 2020, la pandémie de Corona a également marqué l'année 2021. Cependant, l'année dernière, EdE a accueilli à nouveau près de 3 000 visiteurs aux centrales éolienne et solaire à Mont-Soleil. En outre, le Sentier des Monts et le Sentier du Vallon ont attiré plus de 20 000 personnes intéressées par l'énergie et la nature. Les journées portes ouvertes des 4 et 5 juin marquent désormais le début de la saison 2022, qui sera entièrement placée sous le signe du dixième anniversaire d'EdE.

La très bonne collaboration se poursuit avec tous les membres d'EdE. Le Swiss Energypark et l'offre «GoGy» apportent leur part de renouveau dans cette année anniversaire.

Des visites guidées gratuites des centrales solaire et éolienne ainsi que de l'Observatoire astronomique seront proposées les 4 et 5 juin. EdE est reconnu par le canton de Berne comme «Centre de compétences des énergies renouvelables»: à Mont-Soleil, les visiteurs peuvent se faire une idée du rôle important que jouent aujourd'hui et joueront demain les énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne et l'énergie solaire pour un monde durable. Les journées portes ouvertes offriront des activités riches et variées pour tout le monde: balades en char attelé, animations pour enfants, chiens de berger, musique, atelier «GoGy» pour les enfants et de nombreuses autres découvertes. En plus, un grand jeu concours sera organisé avec la possibilité pour le plus chanceux de gagner une montre Longines. Ainsi, petits et grands, jeunes et vieux auront la possibilité de découvrir les atouts de la région tout en évoquant des thèmes liés à l'énergie.

Enfin, le dimanche 5 juin, une attraction exceptionnelle attend les visiteurs: le «Solar Butterfly» fera une halte à Mont-Soleil lors de sa tournée mondiale. Le «Solar Butterfly» est un camping-car fonctionnant à l'énergie solaire, dont le toit se déploie comme une aile de papillon pour former un panneau solaire de

80 mètres carrés. Tracté par un véhicule électrique, le «Solar Butterfly» voyage dans le monde entier et attire l'attention sur le thème des énergies renouvelables grâce à différentes activités. Par exemple, les personnes intéressées en apprendront plus sur l'énergie solaire et découvriront comment une «tiny house» peut fonctionner de manière autonome sur le plan énergétique. Le «SolarButterfly» a été développé par la Haute école de Lucerne (HSLU). BKW soutient le projet à titre de sponsor. En tant qu'entreprise internationale d'énergie et d'infrastructures, BKW s'engage fortement en faveur du développement des énergies renouvelables. Elle partage la vision du «Solar Butterfly», qui consiste à contribuer à un avenir où il fera bon vivre en proposant des solutions vertes et innovantes.

EdE et ses partenaires se réjouissent d'accueillir les visiteurs pour un week-end passionnant dans la région Jura & Trois-Lacs, les 4 et 5 juin 2022, de 10h à 16h à Mont-Soleil (centrale solaire).

Plus d'informations sont disponibles sur: http://www.espacedecouverte.ch