BKW : a mis en service un nouveau système de conduite du réseau

Depuis hier (mardi 14 juin), le centre d'exploitation réseau de BKW fonctionne avec un nouveau système de gestion opérationnelle. Avec le fournisseur PSI Software AG, BKW a mis en service avec succès le nouveau logiciel et matériel pour le système de conduite du réseau. BKW Power Grid s'assure ainsi que le courant continuera à circuler de manière fiable pendant les dix prochaines années. L'ancien système de conduite du réseau était utilisé de manière sécurisée depuis 2009, sans aucune défaillance.



Rétablissement plus rapide après une coupure de courant grâce à de nouvelles fonctions

BKW Power Grid surveille et gère le réseau électrique à l'aide d'un «système de conduite du réseau»: un système composé d'une multitude d'ordinateurs reliés entre eux par un réseau sécurisé. Les travaux sur le réseau ne sont que difficilement réalisables si le système de conduite du réseau souffre de perturbations. Le nouveau système offre des fonctions techniques avancées qui permettent de localiser plus précisément la perturbation à l'aide de paramètres électriques. À l'avenir, BKW Power Grid pourra ainsi identifier encore plus rapidement la cause d'une coupure de courant et réalimenter plus rapidement sa clientèle en électricité. En cas de chute d'arbre sur une ligne électrique par exemple, des appareils de protection spéciaux coupent automatiquement le courant en une fraction de seconde et le système de conduite du réseau reçoit les signaux correspondants afin de prendre de manière ciblée les mesures nécessaires de gestion des dérangements. Ce système paré pour l'avenir sert aussi de plateforme pour intégrer dans le réseau des énergies renouvelables de type photovoltaïque ou éolien et relever ainsi les défis de la transition énergétique.



Maintenance du système de conduite du réseau assurée

L'ancien système de conduite avait bientôt atteint la fin de sa durée de vie. Un sous-fournisseur d'éléments logiciels importants avait annoncé que BKW ne recevrait plus de mises à jour ni d'assistance à l'avenir pour les composants utilisés. Le système devait donc être mis à jour pour pouvoir être entretenu par le sous-fournisseur. C'est pour cela, mais aussi afin de garantir la maintenance pour les dix prochaines années, que BKW a désormais renouvelé le système de conduite. Non seulement le logiciel, mais aussi le matériel nécessitaient une remise à neuf sur l'ensemble du système. Le projet de mise en œuvre a pu être achevé dans le délai prévu de trois ans et réalisé à des coûts nettement inférieurs à ceux de projets antérieurs comparables.





Le centre d'exploitation de Mühleberg est toujours en service

Le centre d'exploitation de Mühleberg gère de manière centralisée le vaste réseau électrique de BKW. Aux heures de pointe, les dispatchers surveillent sur 36 moniteurs les quelque 22'000 kilomètres de lignes et les installations de réseau dans le domaine de la haute et de la moyenne tension sur le plus grand réseau de distribution de Suisse.

Les dispatchers en service 24 heures sur 24 évaluent la situation en se basant sur les informations affichées sur les moniteurs. Ils réagissent en cas de perturbations du courant pour rétablir l'approvisionnement le plus rapidement possible: ils procèdent à des manœuvres, coupent la tension sur un tronçon de ligne aussi petit que possible et font appel aux électriciens de réseau si nécessaire. Le système de conduite du réseau lui-même est conçu de telle sorte qu'il continue à fonctionner même si certains ordinateurs tombent en panne ou sont mis hors service de manière ciblée. Cette grande fiabilité est importante pour que l'approvisionnement de la clientèle puisse être rétabli rapidement, même dans des situations délicates, comme lors d'intempéries avec de nombreuses coupures de courant.





Réseau de distribution de BKW: la plus grande zone de desserte de Suisse

La zone de desserte de BKW Power Grid s'étend de la frontière française à l'Oberland bernois et à Soleure, en passant par le Jura. BKW Power Grid est ainsi la gestionnaire de réseau de distribution à couvrir le plus grand secteur géographique en Suisse. Avec ses 22'000 kilomètres de lignes, BKW Power Grid dispose en outre du plus grand réseau de distribution de Suisse et approvisionne en électricité plus d'un million de personnes 24 heures sur 24.





Lien vers l'outil interactif d'assistance réseau avec des informations actuelles sur les coupures de courant: https://outage.bkw.ch