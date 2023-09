BKW aborde la transition énergétique dans sa globalité

BKW a réalisé un très bon résultat global au premier semestre 2023. Elle a pu augmenter son chiffre d'affaires de 6 % par rapport à l'exercice précédent, à 2,4 milliards de CHF, et son résultat d'exploitation (EBIT) de 29 %, à 425 millions de CHF. Son bénéfice net opérationnel a augmenté de 60 % et s'est établi à 304 millions de CHF. C'est principalement le domaine Énergie, avec son excellent résultat de négoce et de gestion, qui a contribué à ce résultat semestriel solide. BKW en profitera d'ailleurs également à l'exercice 2023 complet. Pour le second semestre 2023, BKW prévoit une performance de la gestion et du négoce nettement moindre. Au total, BKW revoit donc ses perspectives à la hausse et table désormais sur une fourchette de 600 à 650 millions de CHF pour son EBIT annuel.

Au premier semestre 2023, BKW est parvenue à accroître le chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent à la fois dans les domaines d'activité Énergie, Réseaux et Prestations. Comme en 2022, le secteur de l'énergie a joué un rôle déterminant dans l'excellent résultat global du premier semestre 2023. Grâce à sa gestion efficace des liquidités et des risques, BKW a pu exploiter au mieux les opportunités, notamment sur les marchés de gros. Au niveau des ventes d'énergie, le relèvement de 47 % de l'EBIT, qui se monte à 344 millions de CHF, repose pour

Au premier semestre 2023, BKW a augmenté son chiffre d'affaires de 6 %, à 2,4 milliards de CHF, par rapport à la même période de l'année dernière. Elle a en outre accru son résultat d'exploitation (EBIT) de 29 %, à 425 millions de CHF, et son bénéfice net opérationnel de 60 %, à 304 millions de CHF. Eu égard à la performance positive des fonds de désaffectation et de gestion des déchets, le bénéfice net publié s'est avéré encore plus élevé que le bénéfice net opérationnel, atteignant 340 millions de CHF, soit une hausse de 300 %. Le cash-flow opérationnel a quant

l'essentiel sur le résultat solide de la gestion et du négoce. Le domaine d'activité Réseaux apporte une contribution stable à l'EBIT, comme à l'accoutumée, à hauteur de 76 millions de CHF. Le léger recul de l'EBIT par rapport à l'exercice précédent est principalement imputable à la diminution des volumes de transport due aux températures plus chaudes et aux mesures d'économie d'énergie. Le domaine Prestations a vu son EBIT chuter de 33 %, à 22 millions de CHF. Comme l'année dernière, il est exposé à des fluctuations conjoncturelles intenses, à un renchérissement des matériaux et à des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. BKW a déjà pris d'importantes mesures pour accroître la rentabilité de ce secteur d'activité à long terme. BKW Building Solutions posera la première pierre de ce renouveau le 1erjanvier 2024 en regroupant ses compétences dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et du sanitaire (CVCS) pour la construction d'installations de grande envergure dans la région économique de Zurich. La société enrichira ainsi son offre de solutions clients respectueuses de l'environnement, tout en renforçant l'efficacité du déroulement des projets. L'évolution positive du chiffre d'affaires dans les services atteste que BKW opère sur des marchés attractifs. La transition énergétique suscite d'immenses besoins de solutions énergétiques préservant le climat et de mesures améliorant l'efficacité en la matière dans les bâtiments et les infrastructures. Durant ce premier semestre, BKW a par ailleurs remporté de grandes commandes, dépassant 250 millions d'EUR, pour l'extension des réseaux électriques allemands.

Investissements dans une transition énergétique globale - surtout en Suisse

Avec son modèle commercial diversifié, fondé sur les trois piliers Énergie, Réseaux et Prestations, BKW a tous les atouts en main pour façonner la transition énergétique dans sa globalité. Elle investit massivement dans l'avenir énergétique tout au long de la chaîne de création de valeur, de la production d'électricité renouvelable aux réseaux de distribution intelligents, en passant par l'utilisation efficace de l'énergie dans les bâtiments, dans l'industrie ou dans la mobilité. Au cours des cinq dernières années, BKW a investi environ 850 millions de CHF dans les infrastructures énergétiques, dont 80 % en Suisse. Une part substantielle de ce montant est affectée à l'entretien et à l'extension du réseau électrique, qui constitue l'épine dorsale de la transition énergétique. De plus, BKW compte étudier la réalisation d'installations solaires alpines d'ici fin 2023. En y ajoutant les grands projets hydroélectrique de Trift et du lac de Grimsel, plusieurs petites centrales