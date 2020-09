BKW affiche un résultat solide dans une période difficile

BKW a réalisé un résultat solide au premier semestre 2020. Grâce à la nouvelle croissance marquée de l'activité de services, son chiffre d'affaires a augmenté de 12% par rapport à la même période de l'an dernier et s'établit à environ 1,5 milliard de francs. Le résultat d'exploitation (EBIT) s'élève à 219 millions de francs, dépassant ainsi de 5% la valeur déjà très élevée de l'an dernier. Le cash-flow opérationnel progresse de 97%, atteignant une valeur inédite de 260 millions de francs. Le modèle commercial intégré de BKW a fait ses preuves pendant la période difficile de la pandémie de coronavirus. L'entreprise est solide et poursuit sa croissance.

Bien que la pandémie de coronavirus ait laissé des traces dans tous les domaines d'activités, BKW a réalisé un résultat solide au premier semestre 2020 et a réussi à augmenter à la fois son chiffre d'affaires et son résultat d'exploitation (EBIT). La croissance à nouveau marquée dans l'activité de services ainsi que l'effet positif des prix de l'électricité, en particulier, ont conduit à une hausse de 12% du chiffre d'affaires, qui s'établit à 1,5 milliard de francs. En raison des prix couverts de l'électricité plus élevés et du résultat de nouveau remarquable du négoce, le résultat d'exploitation (EBIT) a gagné 5%, passant à 219 millions de francs.

Le bénéfice net, qui s'élève à 112 millions de francs, a été affecté exclusivement par la performance négative des fonds de désaffectation et de gestion des déchets dans le sillage du coronavirus. En excluant le rendement de ces fonds, le bénéfice net gagne 22% par rapport à l'exercice précédent.

Au premier semestre 2020, BKW a investi environ 90 millions de francs. La plus grande partie a été affectée au renouvellement et à l'entretien du réseau de distribution.

Le groupe BKW a fait ses preuves malgré la pandémie. Il a en permanence assuré le bon fonctionnement de ses infrastructures de production et de réseau et répondu présent à ses clients. La désaffectation de la centrale nucléaire de Mühleberg s'est également poursuivie et n'a pas connu de retard.

En millions de CHF S1 2019 S1 2020 Chiffre d'affaires 1370 1530 +12% Résultat d'exploitation (EBIT) 207 219 +5% Bénéfice net* 201 112 -44% Cash-flow opérationnel 132 260 +97%

* En excluant le rendement nettement négatif des fonds de désaffectation et de gestion des déchets nucléaires, le bénéfice net est plus élevé que l'an dernier.

BKW confirme sa position de leader dans l'activité de services

L'activité de services de BKW a de nouveau connu une forte croissance. Dans ce domaine, le chiffre d'affaires a grimpé à 677 millions de francs (+ 43%). Bien que l'activité de services ait quelque peu souffert de la pandémie de coronavirus, l'EBIT a pu être maintenu au niveau de l'exercice précédent.

Avec ses trois domaines d'expertise BKW Building Solutions, BKW Engineering et BKW Infra Services, BKW compte parmi les premiers prestataires sur ces différents marchés. Après une phase de forte extension, BKW veut continuer de grandir dans ces domaines en procédant ponctuellement à de nouvelles acquisitions. Dans tous les domaines, la technologie, l'innovation et la durabilité sont primordiales.

Ainsi, dans le domaine d'expertise BKW Engineering, ingenhoven architects va achever en septembre 2020 l'ensemble de commerces et de bureaux Kö-Bogen II à Düsseldorf. Ce complexe immobilier a été développé selon le concept de durabilité supergreen® et ses huit kilomètres de charmilles forment la plus grande façade verte d'Europe. Dans le domaine d'expertise BKW Building Solutions, Werner Electro AG, une filiale de BKW, a mis en place les installations électriques d'un laboratoire ultramoderne pour Lonza SA à Viège. Avec 100 postes de travail, ce laboratoire fait partie du bio-parc de Lonza, où des start-up font notamment des recherches sur un vaccin contre le coronavirus. Dans le domaine d'expertise BKW Infra Services, LTB Leitungsbau GmbH a déjà décroché plusieurs grands contrats importants pour l'extension des réseaux de transport sur les axes nord-sud en Allemagne, apportant une contribution essentielle à la réussite de la transition énergétique.

L'activité Energie prospère et grandit

Le segment Energie de BKW réussit son repositionnement. Les effets des prix de l'électricité sont redevenus positifs, la production d'énergie hydraulique et éolienne est en hausse et l'activité de négoce poursuit sur sa lancée: dans le segment Energie, tout cela a conduit à une hausse de 12% de l'EBIT, qui s'établit à 128 millions de francs. L'activité de négoce florissante reflète les connaissances approfondies du marché de l'énergie dont BKW dispose grâce à son vaste champ d'action. L'activité de négoce est appelée à se développer constamment dans le cadre de la technologisation et de l'informatisation.

Le développement du segment Energie ne va pas sans une réorientation résolue à la lumière des besoins des clients: en faisant son entrée sur le marché du gaz, BKW propose une offre énergétique complète à ses clients finaux. Son système Home Energy est une solution globale qui suscite beaucoup d'intérêt. Pour répondre à la demande croissante, elle mise sur de nouveaux canaux de distribution avec des entreprises d'approvisionnement en électricité et des partenaires d'installation. Depuis le début de l'année, de nombreux contrats ont déjà pu être conclus via ces nouveaux canaux. D'autre part, la numérisation croissante permet d'optimiser constamment les services à la clientèle.

Fonctionnement efficace et numérisation des réseaux

Le chiffre d'affaires du segment Réseaux a augmenté de 2% par rapport à l'exercice précédent, s'établissant aujourd'hui à 270 millions de francs. Le résultat d'exploitation (EBIT) reste stable. La numérisation joue un rôle toujours plus important. BKW mise sur les technologies numériques et développe ses réseaux. Elle les équipe pour le nouveau monde de l'énergie, où la production d'électricité se décentralise et la mobilité s'électrifie. En même temps, BKW assure un fonctionnement efficace de ses installations même dans les temps difficiles.

Perspectives

Sur la base de son excellent résultat semestriel, BKW revoit à la hausse les perspectives financières qu'elle avait déjà communiquées pour l'exercice en cours. La société s'attend désormais à un résultat d'exploitation (EBIT) compris entre 400 et 420 millions de francs (plutôt qu'entre 380 et 400 millions de francs). Les incertitudes sur le développement économique liées au coronavirus subsistent et pourront avoir une influence déterminante sur les prévisions futures.