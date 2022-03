BKW : entame une nouvelle phase de croissance*

*Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC



En millions de CHF 2020 2021 Chiffre d'affaires 3 090* 3 554 + 15 % Bénéfice opérationnel (EBIT) 436* 395 - 9 % Bénéfice net 345* 327 - 5 % Valeur vénale au 31.12 5 238 6 259 + 20 % Dividende par action CHF 2.40 CHF 2.60 + 8 %

*Corrigé du paiement unique de Swissgrid

Au cours de l'exercice 2021, BKW a augmenté son chiffre d'affaires de 15 %, le portant à environ 3,6 milliards de CHF. Ses domaines d'activité Énergie et Prestations, tous deux en progression, ont chacun contribué au chiffre d'affaires du groupe à hauteur d'environ 1,5 milliard de CHF. L'activité de services a également rehaussé le bénéfice opérationnel (EBIT), qui avec un bond de 14 %, s'est même plus sensiblement accru que le chiffre d'affaires (+ 9 %). Comme ces dernières années, le segment Réseaux a apporté une contribution stable au chiffre d'affaires et à l'EBIT pour l'exercice sous revue. Pour garantir l'intégrité du réseau et la transformation du système d'approvisionnement, BKW doit investir plusieurs centaines de millions de francs par an dans le réseau de distribution malgré le plafonnement légal du rendement.

L'activité Énergie a enregistré un recul de son EBIT par rapport à l'année précédente, ce qui s'explique principalement par la prolongation de la révision de la centrale nucléaire de Leibstadt (CNL). Étant donné que cette centrale est restée à l'arrêt un bon mois de plus que prévu, BKW a été contrainte de se procurer l'énergie déjà promise à la vente à un prix extrêmement élevé sur un marché de l'énergie en proie à de vives tensions. Sans cet écueil, BKW aurait dépassé à la fois ses perspectives pour l'exercice 2021 et le résultat de l'exercice précédent. Face aux soubresauts qui ont secoué les marchés de l'énergie, en particulier fin 2020, début 2021, BKW a démontré qu'elle est à la hauteur des risques élevés dans ce domaine. Grâce à sa stratégie équilibrée, articulée autour des trois piliers Énergie, Réseaux et Prestations, et à sa technique fonctionnelle de gestion des risques, elle maîtrise ce type de situation avec brio.

Ambition de croissance claire à l'horizon 2026

Au cours de l'exercice sous revue, BKW a amorcé une nouvelle phase de croissance. Elle est appelée à progresser tant dans le secteur de l'énergie que dans les activités de services. Étant donné les perspectives positives dans ces deux domaines, BKW table sur un EBIT se situant entre 460 et 500 millions de CHF pour l'exercice en cours. Les incertitudes qui pèsent sur la conjoncture économique à cause du conflit en Ukraine pourraient néanmoins influencer le résultat de 2022. BKW a bien cerné les risques inhérents à ce conflit sur le marché européen de l'énergie et les surveille en permanence. Grâce à sa bonne gestion des risques et à sa structure financière solide, elle a tous les atouts en main pour surmonter ces difficultés.

D'ici 2026, BKW prévoit de hisser son chiffre d'affaires à plus de 4,5 milliards de CHF et son EBIT à plus de 700 millions de CHF. Compte tenu de l'excellent résultat annuel 2021 et de la nouvelle augmentation des recettes attendue, elle propose à l'assemblée générale une hausse des dividendes de 20 centimes, à CHF 2,60 par action.

BKW a déjà concrétisé cette année les premières étapes de cette stratégie de croissance: avec l'acquisition d'UMB, elle a franchi un pas important vers le renforcement de ses compétences informatiques dans ce secteur à marge élevée. En achetant six parcs éoliens en France, d'une puissance installée dépassant 100 MW, elle a en outre fortement étoffé son portefeuille d'installations de production d'énergies renouvelables. Les prix élevés de l'électricité seront propices à la stratégie de croissance de BKW pour les prochaines années.

«Rapport de durabilité» intégré au rapport de gestion

La durabilité est un élément-clé de la stratégie de croissance de BKW. Avec ses solutions dans les secteurs de l'énergie, des bâtiments et des infrastructures, BKW aide depuis longtemps déjà ses clients à réduire leur empreinte écologique. Dans le «Rapport de durabilité» intégré à son rapport de gestion 2021, elle décrit au travers de chiffres et d'exemples concrets son engagement global pour un développement durable et sa contribution à divers aspects des objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 de l'ONU. BKW expose par ailleurs les mesures et les projets qu'elle prévoit dans un futur proche. Ce rapport sur la progression sera désormais publié chaque année.

Vous trouverez ici en vidéo une interview de Suzanne Thoma, CEO de BKW, au sujet de l'exercice 2021.

Vous pouvez consulter de plus amples informations sur le rapport de gestion 2021 de BKW sur notre site Internet.

Changements au conseil d'administration de BKW SA

Après treize années au conseil d'administration, dont les huit dernières dans la fonction de vice-président, Hartmut Geldmacher a annoncé sa démission. Il avait été élu membre cette instance en 2009 pour représenter E.on, qui était alors un actionnaire majeur, et il avait continué d'y siéger sous un statut indépendant après que ce groupe énergétique allemand a racheté sa part à BKW en 2010. BKW remercie Hartmut Geldmacher pour son engagement éminemment compétent au service de notre entreprise pendant toutes ces années. Le conseil d'administration a soumis la nomination de Martin à Porta pour succéder à Hartmut Geldmacher à l'approbation de l'assemblée générale du 16 mai 2022. Cet ingénieur EPF a occupé différents postes de CEO dans la branche de l'énergie et des infrastructures, dont le dernier auprès de Pöyry Plc. Depuis 2019, il est propriétaire de la société de private equity APM Trans4mation AG et administrateur, entre autres, au sein de Stantec et d'UPM.

Les attentes et les déclarations prospectives formulées dans le présent communiqué sont basées sur des estimations et sont soumises à certains risques et incertitudes. Les résultats réels pourront différer des attentes et des déclarations prospectives exprimées dans ce texte. Ce texte est publié en allemand, en français, en anglais, et en italien, la version allemande faisant foi.