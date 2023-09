BKW et MaxSolar signent un contrat PPA solaire à long terme

BKW est actif dans le domaine des PPA depuis peut. Fin décembre 2021, elle a conclu un contrat de fourniture sur huit ans avec le détaillant suisse Denner pour l'électricité issue de ses centrales hydrauliques. Récemment, BKW a également annoncé son partenariat avec Greenovative, l'un des plus importants fournisseurs d'énergie photovoltaïque allemands. Depuis le début de l'année, BKW a largement développé ses activités dans le domaine des PPA. Au premier semestre 2023, BKW a conclu en Europe - principalement en Allemagne - des contrats d'achat d'électricité verte correspondant à une puissance de plus de 500 mégawatts. Sur cette quantité, environ deux tiers sont à attribuer à l'énergie éolienne terrestre et environ un tiers à l'énergie solaire et aux batteries. D'ici la fin de cette année, BKW souhaite doubler ce volume de transaction pour atteindre 1'000 mégawatts-crête et étendre ses activités à d'autres pays européens.

BKW

Le groupe BKW est une entreprise internationale active dans le domaine de l'énergie et des infrastructures, dont le siège est à Berne. Il emploie plus de 11'500 collaborateurs et collaboratrices. Grâce à son réseau de sociétés et à ses technologies innovantes, il propose à sa clientèle une vaste expertise dans les domaines des infrastructures, des bâtiments et de l'énergie. Il planifie, construit et exploite des infrastructures de production d'énergie et d'alimentation pour les entreprises, les particuliers et le secteur public, et propose des modèles commerciaux numériques pour les énergies renouvelables. Aujourd'hui, le portefeuille du groupe BKW s'étend de la planification et du conseil en ingénierie pour les projets dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et de l'environnement à la construction, aux services et à l'entretien de réseaux d'énergie, de télécommunication, de transport et de distribution d'eau, en passant par des solutions intégrées dans la technique du bâtiment. Avec ses solutions à l'esprit précurseur, le groupe BKW réalise des espaces où il fait bon vivre.

MaxSolar

MaxSolar est l'un des premiers fournisseurs de solutions énergétiques intégrées et innovantes pour les entreprises, les communes et les propriétaires fonciers et foncières. Créée en 2009 avec un siège situé à Traunstein, l'entreprise compte aujourd'hui plus de 210 collaborateurs et collaboratrices répartis sur cinq sites dans toute l'Allemagne. Avec les marques meineWärme, esolution et Energy Partners, l'offre de MaxSolar comprend la planification, la construction et l'exploitation d'installations photovoltaïques et de stockage d'énergie, d'infrastructures de charge ainsi que de solutions éoliennes et de chauffage dans des systèmes intégrés. Le pipeline de projets actuel de l'entreprise comprend plus de 6,5 gigawatts, avec différents niveaux de développement.

