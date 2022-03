BKW : poursuit le développement de son portefeuille d'énergies renouvelables*

*Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

D'ici à 2026, BKW souhaite augmenter son portefeuille de nouvelles énergies renouvelables à plus d'un gigawatt (GW) de puissance installée et contribue ainsi à un avenir énergétique durable. Elle a annoncé cet objectif lors du Capital Markets Day fin octobre 2021. Elle se concentre sur l'énergie éolienne et les installations solaires en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Norvège et en Suède.

Margarita Aleksieva, responsable de l'unité commerciale Éolien et Solaire de BKW, déclare: «Avec l'acquisition de six parcs éoliens dans la Somme, dans le nord de la France, BKW franchit une étape importante en direction de la réalisation de son objectif dans le secteur attractif de l'éolien.» Les parcs éoliens ont été construits par les sociétés d'investissement françaises Mirova et RIVE Private Investment. Ils ont été mis en service entre septembre 2018 et août 2021 et injectent plus de 250 GWh d'électricité verte par an dans le réseau. BKW reprend 100% des systèmes qui continueront de bénéficier de subventions du régime français de soutien aux énergies renouvelables pendant une bonne dizaine d'années. Cette acquisition va permettre de créer des synergies avec les activités existantes de BKW dans le domaine de l'éolien en France. Elle dispose désormais en France d'un portefeuille de onze parcs éoliens d'une puissance installée d'environ 170 MW.

Céline Lauverjat, directrice adjointe des fonds infrastructures de transition énergétique de Mirova, déclare: «Nous sommes fiers d'avoir construit et exploité des sites de plus de 100 MW de capacités renouvelables. Sous la direction de BKW, ils continueront à produire de l'électricité verte pendant de nombreuses années et contribueront à la transition énergétique.» Pierre du Passage, associé chez RIVE Private Investment, d'ajouter: «Nous sommes ravis d'avoir accompagné la construction d'actifs renouvelables de premier plan dans la Somme. En partenariat avec Mirova et conformément aux objectifs de développement durable de RIVE Private Investment, nous avons pu contribuer à l'atteinte des objectifs climatiques et à la dynamisation de l'économie régionale.»

BKW exploite la plus grande centrale éolienne de Suisse

Des éoliennes d'une capacité installée de 86,5 MW sont actuellement en service en Suisse (aperçu). Avec la centrale éolienne de Juvent, BKW exploite de loin la plus grande installation du pays (puissance installée de 37,2 MW). Forte de ses quelque 78 GWh d'électricité renouvelable, elle a fourni plus de 60% de l'énergie verte du Swiss Energypark en 2021. Parallèlement, BKW poursuit deux autres projets éoliens en Suisse: