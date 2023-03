BKW : remporte quatre grandes commandes pour l'extension du réseau haute tension allemand

Le réseau électrique allemand présente d'importants besoins en matière d'investissements. Le facteur central de la construction de lignes est la forte expansion des énergies renouvelables et la nécessité connexe de transporter l'électricité depuis les zones de production vers les centres industriels et les agglomérations. L'important besoin en rénovation et en maintenance des installations de réseau existantes assure une croissance du marché supplémentaire. L'entreprise LTB Leitungsbau GmbH, qui appartient au réseau de BKW Infra Services depuis 2019, est implantée sur ce marché attrayant.

LTB a récemment remporté quatre nouvelles grandes commandes lucratives. Dans le cadre de la nouvelle construction de remplacement de la ligne aérienne de 380 kV de Pulgar-Vieselbach, dans les länder de la Saxe-Anhalt et de la Thuringe, LTB construit une ligne de 9,2 km de long avec 22 pylônes. Elle travaille également sur le renforcement du réseau Röhrsdorf - Weida - Remptendorf, dans la Saxe et la Thuringe, cette fois sur 27,3 km et 68 pylônes. En Basse-Saxe, LTB participe à la nouvelle construction de la ligne à 380 kV Conneforde - Cloppenburg - Merzen qui court sur 11 km et comprend 29 pylônes. Celle-ci sert notamment à transporter l'énergie éolienne terrestre et maritime, qui connaît une forte augmentation. Enfin, dans le cadre de la ligne à 380 kV de la côte est, située dans le nord de l'Allemagne, LTB construit, sur un tronçon de ligne aérienne de 50 km, 26 km et 51 pylônes.

Les travaux des quatre projets débutent en mars 2023 et s'achèveront entre décembre 2025 et octobre 2026. Les volumes de ces commandes sont compris entre 11,6 et 65 millions d'euros. Ils totalisent environ 150 Millions d'euros.