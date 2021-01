BKW renforce sa présence en Allemagne en rachetant R&P Ruffert

Zurich (awp) - Le groupe BKW étoffe son réseau d'ingénierie outre-Rhin, en se portant acquéreur de R&P Ruffert, une société spécialisée dans la conception de structures porteuses. La transaction, dont les contours financiers n'ont pas été dévoilés, est encore sujette à l'approbation des autorités allemandes en matière de concurrence.

Fondée en 1976 à Limbourg, dans l'Ouest de l'Allemagne, l'entreprise dispose de filiales à Erfurt, Halle, Düsseldorf et Hambourg, ainsi que de bureaux à Berlin, Coblence, Francfort, Leipzig et Nuremberg. Employant près de 130 personnes, R&P Ruffert génère un chiffre d'affaires de "plus d'une dizaine de millions", précise l'énergéticien bernois lundi dans un communiqué.

Sa gamme de prestations regroupe les domaines des bâtiments et des travaux publics, du génie civil, de la conception de structures porteuses, des contrôles des techniques de construction et des rapports d'expertise. Les propriétaires et directeurs actuels devraient rester à la tête de leur entreprise.

buc/nj