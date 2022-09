BKW: un nouveau responsable nommé à la tête d'Engineering

Zurich (awp) - Martin Fecke devient directeur général (CEO) de BKW Engineering à partir du 1er octobre. Il succèdera à Michael Schüepp et prendra ses nouvelles fonctions au sein de la direction élargie du groupe bernois.

Cette unité de l'énergéticien s'attelle à la conception, la planification et le conseil pour les projets d'infrastructures et de bâtiment en Suisse, Allemagne et Autriche et comprend plus de 3500 collaborateurs, précise le communiqué lundi soir.

Martin Fecke est actuellement directeur de Assmann Beraten + Planen, qui a intégré le groupe bernois en 2017, ainsi que responsable de l'Allemagne au sein de BKW Engineering avec Christian Vrielink.

"En tant que directeur de la plus grande entreprise de BKW Engineering, il a largement contribué au développement de ce réseau et à l'obtention de grands projets internationaux complexes avec d'autres entreprises de ce réseau", a précisé Roger Baillod, patron de BKW à titre intérimaire, cité dans le communiqué.

ck/rp