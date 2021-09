BKW veut continuer d'améliorer sa rentabilité

Berne (awp) - L'énergéticien BKW estime avoir encore du potentiel pour augmenter ses marges, en particulier dans son segment Prestations, a indiqué mercredi en conférence de presse Suzanne Thoma, qui dirige la société bernoise. Les prévisions pour l'année en cours ont été confirmées.

Le bénéfice net a quasiment doublé au premier semestre par rapport à la même période un an plus tôt. Il a bondi de 86% à 209 millions de francs suisses, notamment grâce aux bons rendements des fonds de désaffectation et de gestion des déchets nucléaires.

Le bénéfice opérationnel (Ebit) a pris 3% à 225 millions de francs suisses, dans la fourchette des attentes des analystes consultés par AWP. Dans le seul segment des prestations, il s'est même inscrit en hausse de 59%.

Selon la directrice générale Suzanne Thoma, le potentiel de progression des marges dans ce segment n'est pas épuisé. Sur le premier semestre, les structures et les processus ont été allégés et l'efficience et la collaboration avec les réseaux ont été améliorées. Mme Thoma a mis l'accent sur les synergies de coûts, mais gagner de nouveaux clients et de nouveaux projets est encore plus importants, selon elle.

Dans les Réseaux, l'Ebit a progressé de 11%. Dans l'activité Energie, il a par contre diminué, la hausse des prix et des volumes n'ayant pas pu compenser entièrement le "résultat record du négoce de l'an dernier", a précisé le groupe dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a progressé de 8% à 1,66 milliard de francs suisses, surpassant les prévisions des analystes. Les charges ont proportionnellement moins augmenté, en hausse de 5% à 833,6 millions.

Ses trois domaines d'activité ont tous contribué à la croissance, en particulier les domaines Energie et Prestations, à raison de 9% chacun, et dans une moindre mesure les Réseaux, en légère croissance.

Premier rendez-vous avec les investisseurs depuis 2006

L'énergéticien a confirmé ses prévisions concernant l'Ebit, attendu entre 420 et 440 millions cette année, après 436 millions en 2020. La suite de sa stratégie de croissance sera présentée le 29 octobre, lors d'une journée des investisseurs, la première depuis 2006. L'évènement répond à une demande manifestée par les investisseurs, a précisé Mme Thoma.

Les acquisitions continueront de jouer un rôle important pour la croissance de BKW, a assuré la patronne. Le groupe se compose de 130 entreprises et emploie 10'500 collaborateurs, soit 500 de plus qu'il y a un an.

Les analystes ont salué des résultats positifs et estiment dans l'ensemble que les perspectives sont bonnes. Certains estiment toutefois que la société pourrait mieux faire en ce qui concerne la création de valeur pour les actionnaires.

Un peu avant midi, le titre BKW lâchait 2,6% à 104,00 francs suisses, dans un SPI en baisse de 1,13%.

