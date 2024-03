BKW AG (FMB) est une entreprise suisse active dans le secteur de l'énergie. Elle couvre l'approvisionnement en énergie, de la production et du transport au négoce et à la distribution. Le portefeuille de production de la société comprend des centrales hydroélectriques et nucléaires, des centrales à gaz et des installations d'énergie renouvelable. Ses filiales comprennent Aicher, De Martin, Zweng AG (ADZ), Arnold AG, active dans la construction et la maintenance de réseaux d'infrastructures d'énergie, de télécommunications, de transport et d'eau ; Antec Group AG, active dans les services d'infrastructure de technologie du bâtiment ; BKW ISP AG, active dans l'installation électrique, la télématique et le photovoltaïque ; Ingenieurgemeinschaft Bilek + Kirschner GmbH et Kraftwerks- und Anlagen Engineering GmbH, qui se concentrent sur les services d'ingénierie et de conseil ; IWAG Ingenieure AG (IWAG) ; Schmid Amrhein AG ; Inag-Nievergelt AG (Inag), ainsi que Enerpeak AG, qui propose des solutions d'ingénierie énergétique et de sécurité pour les bâtiments, entre autres.

