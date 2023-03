Coupures de courant et perturbation du trafic à cause des orages en Suisse

Berne (awp/ats) - Un brusque changement de temps a provoqué lundi soir de violents orages accompagnés d'éclairs, de tempêtes et de pluie, en particulier dans l'ouest et le nord-ouest de la Suisse. Des coupures de courant et des perturbations du trafic ont parfois eu lieu.

Des rafales ont atteint 124 km/h à Delémont et 119 km/h à Cressier (NE), a annoncé Meteonews. Mardi aux alentours de 04h00, plus de 1200 éclairs ont été enregistrés en Suisse.

De nombreuses communes ont subi des coupures de courant. Selon les BKW, les régions au nord de Bienne (BE) et à l'ouest de Moutier (BE) ont été touchées. Dans le Jura, le trafic ferroviaire a été interrompu entre Le Noirmont et Saignelégier en raison d'une panne de courant. Des dégâts dus aux intempéries ont également été constatés sur la ligne Soleure-Moutier.

Dans le canton de Bâle-Campagne, des problèmes d'approvisionnement se sont produits à Liestal et à Lausen, selon l'énergéticien Elektra Baselland (EBL). Et en Argovie, selon AEW Energie, le courant a été partiellement coupé à Gebenstorf et Turgi.

Les orages ont par ailleurs provoqué des chutes d'arbres qui ont entraîné la fermeture de certaines routes. L'A20 reliant Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds (NE) a par exemple été touchée.

ats/ck