Faire de grandes choses: qu'est-ce qui te motive?

«Qu'est-ce qui te motive?» À travers le slogan de cette campagne, BKW rappelle de manière optimiste et orientée vers l'avenir que toute réussite prend racine dans la motivation personnelle. Grâce à l'approche directe de la campagne, le groupe cible est touché à un niveau émotionnel. Ce qui unit BKW à ce groupe cible, c'est la motivation pour un monde plus durable. «Notre engagement en faveur des sports d'hiver est l'incarnation d'une stratégie et d'une vision claires. Nos compétences et notre activité passent au premier plan. En collaborant avec Swiss-Ski, nous souhaitons promouvoir les sports d'hiver durables», déclare Martin Schweikert, responsable Group Communications chez BKW.

BKW propose des solutions en matière de technique énergétique et du bâtiment pour un avenir où il fera bon vivre. «Notre motivation nous incite à nous impliquer dans les sports d'hiver et nous rapproche de notre clientèle, ainsi que du public», déclare Martin Schweikert. «Nous souhaitons offrir des solutions durables afin de maintenir la prospérité et l'environnement en harmonie. Par ailleurs, cela nous motive à considérer l'énergie, les bâtiments et l'infrastructure comme un tout et à fournir des solutions qui apportent une valeur ajoutée.» En tant que partenaire fidèle et premium de Swiss-Ski, BKW s'engage de plus en plus dans les sports d'hiver avec ses solutions.

Un spot émotionnel pour un impact plus large

La campagne sera diffusée dès le 27 décembre 2021 à la télévision suisse ainsi que sur les réseaux sociaux. Grâce à la force émotionnelle de ce spot, BKW s'adresse de façon forte et directe à son public. Les courses d'Adelboden et de Wengen dans le cadre de la Coupe du monde suisse de ski en janvier 2022 seront au centre de la campagne. En plus des spots TV, le site de campagne de BKW propose des témoignages de sa clientèle, de personnalités et de son personnel. Leur point commun? Leur motivation à faire bouger les choses.

Les responsables chez BKW: Michael Morgenthaler (stratégie), Stefanie Uwer (direction du projet), Mediatonic (agence de publicité), responsables chez G+P Creative: Martin Grüner (Creative Director), Bianca Kirschner (Art Director), Milad Vataani (Concept Artist), Marie-Theres Lusser (Account Manager), Vanessa Rainer (Social Media Manager). Thomas Dirnhofer (régie spot TV), Arton Sefa (Photographie)

Vers le spot de la campagne :

Vers la page de renvoi