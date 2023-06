BLACK DIAMOND THERAPEUTICS, INC. : Stifel Nicolaus réajuste son opinion à la hausse

Black Diamond Therapeutics, Inc. est une société de médecine oncologique de précision. La société se concentre sur la découverte et le développement de petites molécules, les thérapies MasterKey. La plateforme technologique de la société, la plateforme Mutation-Allostery-Pharmacology (MAP), est conçue pour lui permettre d'analyser les données de séquençage génétique au niveau de la population afin de découvrir les mutations oncogènes qui favorisent le cancer dans tous les types de tumeurs. Son principal produit candidat, le BDTX-189, est conçu comme un petit inhibiteur moléculaire irréversible, disponible par voie orale, qui cible un spectre de 48 mutations non canonique et canonique des kinases ErbB, le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) et HER2. Le BDTX-1535 est conçu comme un petit inhibiteur moléculaire qui cible un spectre de mutations de l'EGFR, y compris les mutations allostériques et canoniques. La société a également des programmes en phase initiale, tels que le proto-oncogène B-Raf (BRAF) et le récepteur du facteur de croissance des fibroblastes (FGFR).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale