Black Hills Corporation est une société de services publics axée sur la clientèle et la croissance. La Société exerce ses activités aux États-Unis. La société opère à travers deux segments : Electric Utilities et Gas Utilities. Le segment Electric Utilities produit, transmet et distribue de l'électricité à environ 220 000 clients des services publics d'électricité au Colorado, au Montana, au Dakota du Sud et au Wyoming. Elle possède et exploite également des actifs non réglementés de production d'électricité et d'exploitation minière qui sont intégrés verticalement à Electric Utilities et principalement sous contrat avec cette dernière. Le segment Gas Utilities dessert environ 1 107 000 clients de services publics de gaz naturel en Arkansas, au Colorado, en Iowa, au Kansas, au Nebraska et au Wyoming. Le segment Gas Utilities possède et exploite environ 4 713 miles de gazoducs de transmission intrastate et 42 222 miles de conduites principales et de lignes de service de distribution de gaz, sept sites de stockage de gaz naturel, plus de 50 000 chevaux-vapeur de compression et plus de 515 miles de lignes de collecte.

