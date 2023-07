Black Knight Inc est une société américaine spécialisée dans les logiciels, les données et les analyses. La société fournit des logiciels intégrés, des données et des solutions d'analyse aux secteurs des prêts hypothécaires et des prêts à la consommation, de l'immobilier et des marchés des capitaux, ainsi qu'aux marchés des capitaux et secondaires. Les secteurs d'activité de la société comprennent les solutions logicielles et les données et analyses. Le segment Solutions logicielles de la société propose des logiciels et des solutions d'hébergement qui prennent en charge les services de gestion des prêts, de montage des prêts et de règlement. Le segment Data and Analytics propose des solutions de données et d'analyse aux secteurs des prêts hypothécaires, de l'immobilier et des marchés de capitaux. Ces solutions comprennent des données sur la propriété des biens, des données sur les privilèges, des données sur les services, des modèles d'évaluation automatisés, des scores de risque de garantie, des modèles comportementaux, une solution de service d'inscription multiple (MLS) et d'autres solutions de données.

Secteur Logiciels