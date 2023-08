Black Knight, Inc. est un fournisseur de solutions logicielles intégrées et critiques, de données et d'analyses pour les marchés hypothécaires et immobiliers des États-Unis. La société opère à travers deux segments : Solutions logicielles et Données et analyses. Le segment des solutions logicielles comprend des plateformes qui facilitent, automatisent et améliorent les processus commerciaux essentiels tout au long du cycle de vie des prêts hypothécaires. Il développe et fournit une combinaison de nuages privés, de nuages publics, d'interfaces de programmation d'applications (API) et d'un grand nombre d'autres approches technologiques d'avant-garde. Le segment des solutions logicielles de gestion propose MSP, une solution logicielle en tant que service (SaaS) qui prend en charge les prêts hypothécaires de premier rang, les prêts sur fonds propres et les lignes de crédit, sur une plateforme unique. Ce système est utilisé par les gestionnaires et les sous-gestionnaires pour gérer tous les processus de gestion, y compris la configuration et la maintenance des prêts, l'administration du séquestre, les rapports aux investisseurs, les exigences réglementaires et autres.

Secteur Logiciels