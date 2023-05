La société vietnamienne VinFast rappelle l'ensemble du premier lot de véhicules électriques expédiés aux États-Unis en raison d'un risque pour la sécurité

HANOI (Reuters) - Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast rappelle l'ensemble du premier lot de véhicules qu'il a décroché aux Etats-Unis à la suite d'un avertissement de sécurité émis par l'Administration nationale américaine de la sécurité routière.

Elle a déclaré que cela "peut augmenter le risque d'accident".

VinFast a expédié deux lots de VF8 aux États-Unis, soit un total de 2 097 unités.

Contacté pour un commentaire, un porte-parole de VinFast a confirmé le rappel et indiqué que l'entreprise donnerait une réponse ultérieurement.

Dans les documents déposés auprès de la NHTSA, VinFast a déclaré avoir pris connaissance du problème le 27 avril en lisant les commentaires et les inquiétudes des clients.

VinFast, qui a été fondée en 2017 et a commencé à vendre des VE en Californie cette année, a jusqu'à présent expédié 2 907 voitures électriques aux États-Unis.

Elle cherche à s'introduire en bourse aux États-Unis via une fusion avec la société d'acquisition à but spécial (SPAC) Black Spade Acquisition Co.