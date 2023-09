BlackBerry Limited est une société canadienne qui fournit des logiciels et des services de sécurité intelligents aux entreprises et aux gouvernements du monde entier. L'entreprise exerce ses activités dans trois secteurs : Cybersécurité, IdO, et Licences et autres. Le secteur de la cybersécurité comprend BlackBerry Spark, BlackBerry SecuSUITE et BlackBerry AtHoc. L'activité IoT comprend BlackBerry Technology Solutions (BTS) et BlackBerry IVY. Le segment Licences et autres comprend principalement les activités de licence de brevets de la société. Les principales offres de logiciels et de services sécurisés de la société sont ses solutions Cylance cybersecurity et BlackBerry unified endpoint management (UEM), collectivement connues sous le nom de BlackBerry Spark. Ses solutions de cybersécurité Cylance comprennent CylanceENDPOINT, une solution intégrée de sécurité des points d'accès qui s'appuie sur le modèle Cylance AI et la console OneAlert EDR. La suite BlackBerry UEM comprend les solutions BlackBerry UEM, BlackBerry Dynamics et BlackBerry Workspaces.

Secteur Logiciels