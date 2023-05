BlackBerry prévoit une croissance de 54 % de son chiffre d'affaires en 2026, les actions augmentent

BlackBerry Ltd a prévu mercredi une augmentation de 54 % de son chiffre d'affaires en 2026 par rapport à l'année en cours, grâce à la croissance de ses activités de cybersécurité, ce qui a entraîné une hausse de 5 % de ses actions. Le fournisseur de logiciels et de services de sécurité s'attend à ce que le chiffre d'affaires de 2026 se situe entre 880 et 960 millions de dollars.

"La marge brute de la division Cybersécurité devrait augmenter de 400 à 600 points de base d'ici à l'année fiscale 26", a déclaré l'entreprise.

En décembre, BlackBerry a déclaré que le chiffre d'affaires de son activité de cybersécurité resterait stable au cours du premier semestre 2023, mais augmenterait au cours du second semestre.

Mercredi, l'entreprise a également réitéré ses prévisions de revenus pour 2024 de 665 à 700 millions de dollars, alors que les analystes les estimaient à 701 millions de dollars, selon les données de Refinitiv.