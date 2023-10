Le principal indice boursier canadien a progressé pour la deuxième journée consécutive jeudi, porté par les gains des secteurs sensibles aux taux d'intérêt, tels que les services publics et les services financiers, alors que les rendements obligataires se sont détendus par rapport à leurs récents sommets.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 103 points, ou 0,5 %, à 19 137,81, ajoutant à un modeste rebond après avoir affiché mardi son niveau de clôture le plus bas en un an, à 19 020,92.

"Les rendements gouvernementaux sont tout ce qu'il y a de plus important en ce moment", a déclaré Allan Small, conseiller principal en investissement du Allan Small Financial Group auprès de iA Private Wealth. "Aujourd'hui, les rendements sont plutôt maîtrisés, ce qui signifie une bonne journée pour les actions bancaires.

Les rendements des obligations d'État américaines et canadiennes de référence ont baissé avant la publication vendredi des données sur l'emploi de part et d'autre de la frontière, qui pourraient orienter les prévisions de hausses supplémentaires des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et de la Banque du Canada.

Les investisseurs craignent que la récente flambée des coûts d'emprunt à long terme ne fasse dérailler l'économie mondiale.

Les gains enregistrés par les actions bancaires ont permis au secteur financier, fortement pondéré, de progresser de 0,5 %. Le secteur des services publics a augmenté de près de 2 % et l'immobilier de 0,9 %.

Les actions du secteur des ressources ont également gagné du terrain. Le secteur de l'énergie a progressé de 0,2 % malgré la baisse de 2,3 % du prix du pétrole à 82,31 dollars le baril, et le secteur des matériaux, qui comprend les sociétés d'extraction de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a progressé de 0,9 %.

Il a été aidé par un gain de 3,4 % pour les actions de Lundin Mining Corp, Reuters ayant rapporté que la société minière est en pourparlers avec des maisons de commerce japonaises et de grandes sociétés minières pour offrir une participation de 40 à 50 % dans la mine argentine de Josemaria.

En revanche, les actions de BlackBerry Ltd ont chuté de 11,3 % après que la société basée à Waterloo, en Ontario, a déclaré qu'elle séparerait ses unités d'affaires liées à l'Internet des objets et à la cybersécurité et qu'elle viserait un premier appel public à l'épargne pour l'activité liée à l'Internet des objets au cours du prochain exercice financier. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Khushi Singh à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Marguerita Choy)