BlackBerry Limited est une société canadienne qui fournit des logiciels et des services de sécurité intelligents aux entreprises et aux gouvernements du monde entier. La société exerce ses activités par le biais de trois segments : Cybersécurité, IoT, et Licences et autres. Le segment Cybersécurité se compose de sa plateforme logicielle BlackBerry Spark, BlackBerry AtHoc, BlackBerry Alert et BlackBerry SecuSUITE. Le segment IoT se compose de BlackBerry QNX, BlackBerry Certicom, BlackBerry Radar, BlackBerry IVY et d'autres applications Internet des objets (IoT). Ce segment comprend les licences de logiciels, regroupées avec le support, la maintenance et les services professionnels. Le segment Licences et autres comprend ses accords de propriété intellectuelle et ses indemnités de règlement et son activité de frais d'accès aux services (FAS). Elle exploite l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique pour fournir des solutions dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité et de la confidentialité des données, de la sécurité des points de terminaison, de la gestion des points de terminaison, du cryptage et des systèmes embarqués.

Secteur Logiciels