Blackbird déclare que les changements dans le paysage des médias ont un impact sur les affaires

Blackbird PLC - société londonienne spécialisée dans la concession de licences technologiques, le développement et la vente d'une plateforme d'édition vidéo en nuage - note que les "changements cycliques et structurels" dans les industries des médias et du divertissement ont conduit les grandes sociétés de médias à chercher à réduire leurs coûts, ce qui, à son tour, a eu un impact sur ses activités. En particulier, elle note que son accord avec A+E Networks, annoncé le 12 mai, se terminera à la fin du mois de juin. Par conséquent, l'entreprise se concentre sur les grands contrats et les partenariats avec les fabricants d'équipement d'origine. L'entreprise investit dans son produit creator software-as-a-service.

Cours actuel de l'action : 7,75 pence, en hausse de 3,3 % à Londres lundi après-midi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 52 %.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

