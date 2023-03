La perte annuelle de Blackbird se réduit alors que le chiffre d'affaires augmente, et l'année 2023 démarre "en force".

(Alliance News) - Blackbird PLC a déclaré mercredi que sa perte annuelle s'était réduite en raison de l'augmentation de son chiffre d'affaires, tout en affirmant qu'elle entamait l'année 2023 dans une position financière solide en ce qui concerne les niveaux de trésorerie et son carnet de commandes.

Les actions de Blackbird ont baissé de 21% à 8,45 pence chacune à Londres mercredi matin.

La plateforme d'édition vidéo basée sur le cloud et basée à Londres a déclaré que la perte avant impôts de 2022 était de 2,0 millions de livres sterling, se réduisant par rapport aux 2,2 millions de livres sterling de 2021.

Cela correspond à une augmentation du chiffre d'affaires, qui a progressé de 33 %, passant de 2,1 millions de livres sterling à 2,8 millions de livres sterling. Blackbird a déclaré qu'il s'agissait de la cinquième année consécutive d'enregistrement d'un chiffre d'affaires record.

"L'année 2022 a été une année de transformation pour l'entreprise", a déclaré le directeur général Ian McDonough.

"Tout d'abord, la société a respecté le cahier des charges d'EVS [Broadcast Equipment SA], son premier licencié technologique. Le produit résultant d'EVS, IPD VIA Create, a ensuite été utilisé par un diffuseur américain lors d'un événement sportif mondial majeur vers la fin de l'année. Nous avons bon espoir que cet accord sera lucratif pour la société à l'avenir, car EVS déploie IPD VIA Create auprès de sa clientèle.

"Deuxièmement, la société a continué à servir des clients de premier plan, avec la FIFA (organe directeur du football mondial) et Next College Student Athlete (recruteur américain de sportifs universitaires), entre autres, qui ont été intégrés au cours de l'année, ce qui leur a permis de disposer d'outils de création de contenu fiables, rapides et efficaces pour leur contenu de valeur.

Pour l'avenir, Blackbird a déclaré que sa stratégie "Powered by Blackbird" avait le potentiel d'augmenter de manière significative ses marchés adressables, ajoutant qu'elle permettait à ses partenaires d'obtenir une licence pour sa technologie et de l'intégrer dans leur écosystème, "entraînant des gains d'efficacité et des réductions d'émissions de carbone" et positionnant Blackbird pour une "croissance significative".

"Nous entamons 2023 dans une position financière solide, avec 10,1 millions de livres sterling de trésorerie et d'investissements à court terme au 31 décembre, un carnet de commandes sain de 3,4 millions de livres sterling et des conversations passionnantes autour de 'Powered by Blackbird'", a poursuivi McDonough, avec une trésorerie en baisse de 21% par rapport aux 12,8 millions de livres sterling de l'année précédente.

"Je suis très enthousiaste quant à nos perspectives d'avenir et je me réjouis de travailler avec l'équipe de Blackbird pour continuer à réussir.

