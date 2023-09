Blackbird plc est un donneur de licences technologiques basé au Royaume-Uni, qui développe et vend une plateforme d'édition vidéo en nuage. L'entreprise opère sur les marchés des logiciels en tant que service (SaaS) et de la vidéo en nuage. La principale activité de l'entreprise est l'exploitation commerciale de la technologie vidéo "cloud native" via la plateforme Blackbird et l'octroi de licences de cette technologie à des tiers. Elle a créé Blackbird, une suite avancée d'applications informatiques natives pour la vidéo. Sa technologie permet une navigation, une lecture, un visionnage et un montage précis dans le nuage. Blackbird permet de multiples applications, qui sont utilisées par les détenteurs de droits, les diffuseurs, les spécialistes du sport et de la vidéo d'actualité, les esports, les événements en direct et les propriétaires de contenu, les maisons de postproduction, d'autres chaînes de vidéo numérique grand public et les entreprises. Il permet également une visibilité totale sur les contenus numériques multi-locaux, améliore le temps utile pour la commercialisation des contenus en direct, tels que les clips vidéo et les temps forts pour la distribution numérique.

Secteur Logiciels