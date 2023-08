Blackfinch Spring VCT PLC est une société basée au Royaume-Uni qui investit dans des sociétés de croissance non cotées. L'objectif de la société est d'investir dans des entreprises technologiques en phase de démarrage, axées sur la recherche et le développement, qui offrent un potentiel de croissance. La société exerce ses activités dans le secteur de l'investissement. Elle investit dans de nouvelles entreprises en phase de croissance. La Société se concentre sur les entreprises qui utilisent Internet, les appareils mobiles et les médias sociaux pour proposer à leurs clients de meilleurs produits et services. Les entreprises de son portefeuille d'investissement comprennent Brooklyn Supply Chain Solutions Ltd, Client Share Ltd, Cultureshift Communications Ltd, Cyclr Systems Limited, Edozo Limited, Illuma Technology Ltd, Kokoon Technology Ltd, Movebubble Limited, Odore Limited, Spotless Water Ltd, Startpulsing Limited, Tended Ltd, Transreport Limited, et Watchmycompetitor.com Ltd. Le gestionnaire des investissements de la société est Blackfinch Investments Limited.

Secteur Services de placements diversifiés