BlackLine, Inc. est une société holding qui exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale BlackLine Systems, Inc. La société fournit des solutions de clôture de la comptabilité financière, principalement sous forme de logiciel en tant que service (SaaS). Les solutions de la société permettent à ses clients de traiter divers aspects de leur processus de clôture financière, y compris l'analyse des écarts des soldes des comptes et les capacités d'entrée dans le journal. Les produits de l'entreprise basés sur le cloud comprennent les rapprochements de comptes, l'appariement des transactions, la gestion des tâches, la saisie de journaux, l'analyse des écarts, le gestionnaire de l'intégrité de la consolidation, la conformité, l'application BlackLine Cash, la gestion des crédits et des risques, la gestion des recouvrements, les litiges et les déductions, la gestion des équipes et des tâches, l'intelligence AR, la fonctionnalité de création inter-sociétés, le traitement inter-sociétés, et la compensation et le règlement. Ces produits sont proposés aux clients sous forme de solutions évolutives qui prennent en charge les processus comptables essentiels, tels que la clôture financière et les rapprochements de comptes.

Secteur Logiciels